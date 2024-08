‘Comida em balde’: a tendência viral de comida em balde está de volta às redes sociais

Mas a comida em excesso, além de porções de lanches ou um jantar, como essas rosquinhas, a comida do mar ou o típico balde de frango, também está sendo usada com ‘ingredientes’ no modo ‘xtrem foodie’. Esses conteúdos estão relacionados a ‘exagerar’ a quantidade de comida que o criador de conteúdo pode consumir individualmente.

Aqui encontramos coisas como: potinhos de doce de leite, potinhos de sorvete, potinhos de maionese, potinhos de creme, entre outras coisas.

ANÚNCIO

Quais baldes são mais recomendados?

Embora toda comida em excesso possa ‘não ser tão saudável’, há baldes que ‘sim’ e baldes que ‘não’. Por isso, consultamos Alejandra Jara, nutricionista da Smartfood, sobre essa tendência nas redes sociais, principalmente no Instagram e TikTok. Para a especialista em saúde, “a chave é optar por baldes pensados para compartilhar”. Das opções que lhe mostramos, “as mais saudáveis são as de coisas doces, que podem ser perfeitamente compartilhadas em família ou em grupo ao assistir a um filme. Ou o que acontece com as presas de frango que podem ser um almoço”, afirma a profissional.

“O perigo está em confundir comidas neste formato que são mais direcionadas para o modo ‘ingrediente’ em preparações industriais”, apontando para cremes, pastas e outros. “Esses formatos não foram pensados para que uma pessoa os consuma sozinha com uma colher, ainda mais se nos formatos tradicionais são consideravelmente menores”, destaca.

Para Jara, "essas tendências ou desafios das redes sociais estão sempre desafiando a saúde, por isso é importante estar atento, principalmente aos desafios que as crianças aceitam desses espaços, e transmitir informações corretas para que cuidem de sua saúde", destacou. "Seria bom que descobrissem produtos inovadores com esse lindo formato de balde, mas sempre pensando em compartilhar", concluiu.

O poder de uma hashtag

A hashtag #FoodInABucket tem milhares de postagens no TikTok e Instagram, com usuários de diferentes países e idades.

Precisamente, como aponta a profissional de saúde, a chave está no formato: muitos mostram opções de compartilhamento como um panorama divertido de comida, enquanto outros o apresentam como um desafio de comer muito de forma ‘extrema’. Qual modalidade você escolhe nessa tendência das redes sociais?

ANÚNCIO

Tags