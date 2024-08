Tiktoker disfarçou seu amigo de bebê para entrar de graça em um parque de diversões

Não há limites quando se trata de criatividade, e esses populares tiktokers o demonstraram com uma travessura que logo se tornou viral.

Os populares argentinos Ivo e Mou fizeram de novo, desta vez com sua estratégia para entrar em um parque de diversões sem pagar. "Vou tentar fazer Ivo passar pelo parque vestido de bebê", comentava mostrando o colega com chupeta, manta e a bordo de um carrinho de bebê.

A tentativa surgiu ao perceber que as crianças menores de três anos estavam entrando no local sem precisar pagar. "Vamos ver o que acontece", dizia Mou enquanto dirigia o carro sem chamar a atenção dos funcionários que controlavam a entrada.

Do interior do carro, Ivo filmava este momento crucial: a entrada. Sem qualquer tipo de revisão ou problema, eles entraram no parque e logo depois começaram a comemorar, "Conseguimos, conseguimos".

No personagem

Ivo então saiu do carrinho, também decorado com pelúcias, embora não tenha subido na montanha-russa com sua chupeta ainda na boca, um detalhe que provocou risos dos seguidores que reagiram na plataforma TikTok.

"hahaha ele deixava a chupeta", "Nessa idade eles são terríveis", "Como o menino cresce rápido hahahahaha", "hahahahah adequado para quem tem 4 filhos hahaha", "Eu não consigo acreditar hahahahahaha", "Eu ri desde o primeiro segundo", "Ele não ia tirar a chupeta, ele continuou no papel"

Outros zombaram de Ivo, que saiu do carrinho com dor nas costas. “A marca do carrinho, por favor! Parece que é inquebrável hahaha”, “Ninguém fala sobre o quão resistente é o carrinho.... hahaha”, “Será que o carrinho custou mais do que o ingresso?”, opinaram. Também houve críticas por viralizar a ‘estratégia’, prevenindo assim os funcionários do parque.