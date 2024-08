Jovem de 20 anos aguarda o casamento para dar primeiro beijo e viraliza nas redes sociais

Uma jovem de 20 anos, chamada Vitória Martinello, viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma decisão incomum: ela escolheu guardar seu primeiro beijo para o momento do casamento. Em um vídeo que ganhou grande repercussão no TikTok, Vitória é vista subindo ao altar e beijando seu noivo pela primeira vez na vida, marcando um momento de grande emoção. Na legenda do vídeo, ela descreve a experiência, afirmando: “Tenho 20 anos e entreguei meu primeiro beijo no altar para o amor da minha vida”.

A reação dos internautas foi variada, com muitos expressando surpresa e até mesmo incredulidade. Nos comentários, houve quem questionasse a decisão, enquanto outros admiraram sua coragem e firmeza de propósito. Em resposta a um dos comentários, Vitória confirmou que nunca havia beijado antes daquele dia, reforçando que foi, de fato, sua primeira experiência desse tipo.

Origem da decisão de esperar

Vitória revelou que sua escolha foi baseada em uma promessa pessoal feita quando ainda era criança. Em outro vídeo, ela explicou que, aos 10 anos, acreditava que todos os casais apenas se beijavam no altar. Ao perceber que isso não era a realidade comum, ficou surpresa e, a partir daí, decidiu fazer uma aliança com Deus, prometendo que só beijaria no dia do casamento.

Ela deixou claro que essa promessa não foi feita para agradar a outras pessoas, mas sim como um compromisso espiritual. Vitória relatou que comprou um anel para simbolizar essa promessa, acreditando que o homem com quem se casaria não estaria interessado apenas em uma atração física, mas sim em um amor verdadeiro e profundo. A noiva reconheceu que manter essa decisão não foi fácil, mas destacou que sua vontade de honrar sua promessa foi sempre maior.

A jovem finalizou seu relato expressando a ansiedade e a felicidade pelo cumprimento de sua promessa, ressaltando que, apesar das dificuldades, sentiu-se recompensada por manter seus valores e crenças.