Empreendedor de 20 anos lucra com criação de galinhas gigantes avaliadas em até R$ 10 mil

No interior de São Paulo, um jovem de apenas 20 anos está conquistando espaço no mercado de aves de elite com a criação de galinhas gigantes, uma espécie que pode atingir mais de um metro de altura e ser vendida por até R$ 10 mil. Guilherme Bueno, morador de Cruzeiro, começou sua jornada no mundo dos negócios quando ainda era adolescente, aos 13 anos, com um investimento inicial de apenas R$ 100.

Conforme noticiado pelo G1, as galinhas criadas por Guilherme, conhecidas como “índio gigante”, são caracterizadas por suas pernas longas e pescoço sem penas, e não são destinadas ao abate, mas sim à criação ornamental e participação em leilões. Essas aves chamam a atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo valor que podem alcançar no mercado.

De um sonho a um negócio de sucesso

Seu inteersse por essa criação começou quando ele descobriu a espécie pela internet. Vendo ali uma oportunidade de negócio, ele comprou seu primeiro galo, mas o animal não atingiu as expectativas de altura. Isso não desmotivou o jovem, que decidiu estudar mais sobre a raça, o mercado e as técnicas de criação. Com o tempo, ele conquistou a confiança e o apoio da família, que inicialmente achava a ideia “louca”.

Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

Hoje, com mais de 50 galinhas em seu plantel, Guilherme se dedica diariamente ao aprimoramento genético de suas aves, buscando sempre alcançar a excelência. Além de criar aves de elite, ele também participa ativamente de leilões, onde seu trabalho é reconhecido. A dedicação de Guilherme rendeu frutos, e ele agora é um nome respeitado no ramo.

Suas aves têm um valor médio de mercado que varia entre R$ 2 mil e R$ 10 mil, embora haja casos de exemplares vendidos por valores bem mais altos em leilões. Cuidar dessas aves exige um controle rigoroso da filiação e uma alimentação balanceada, focada em manter as características morfológicas desejadas.

Além de seu trabalho como criador, Guilherme compartilha sua rotina e os desafios da criação em suas redes sociais, onde já acumula mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Sua visibilidade online o levou a participar de programas de televisão, como o “Mais Você”, onde apresentou seu projeto à apresentadora Ana Maria Braga.