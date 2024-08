Simone Biles: como é a casa em que vive a ginasta de elite?

“Nunca fui tão feliz”, com esta frase a ginasta campeã, Simone Biles, se despediu de Paris, onde se realizaram os Jogos Olímpicos, para voar de volta para casa, nos Estados Unidos, com quatro medalhas: 3 de ouro e uma de prata, que a colocam no topo do pódio das melhores atletas desta disciplina na história do mundo”.

ANÚNCIO

A ginasta, de 27 anos, compartilhou nesta terça-feira, 13 de agosto, em seus stories do Instagram, alguns momentos do encerramento da competição esportiva de maior destaque, como quando recebeu a bandeira dos Jogos das mãos do ator Tom Cruise. Ela também postou alguns vídeos curtos da festa que aproveitou ao máximo.

"Cerimônia de encerramento. Que honra. Não encontrei as palavras certas para descrever minha experiência olímpica, foi um turbilhão... mas o que sei é que estarei eternamente grata por representar os Estados Unidos", expressou a lenda da ginástica juntamente com algumas imagens.

“A razão pela qual estou doente esta manhã”, escreveu sobre os dois vídeos em que aparecia cercada por tochas na discoteca L’Arc Paris, onde a lenda da ginástica encerra um ciclo, para começar outro: Los Angeles 2028.

Paris 2024 teve um grande significado para Simone, pois foi o seu retorno triunfal após ter se retirado devido a problemas de saúde mental em Tóquio 2020, bem como o surgimento dos ‘twisties’, que é uma perda repentina e assustadora da consciência espacial, que no caso de Biles estava muito relacionada à pressão da mídia e ao fato de ter sobrevivido a abusos sexuais por parte de seu médico.

O lugar mais sagrado de Simone Biles: sua nova mansão

Simone, depois de se aposentar de Tóquio e ficar inativa por dois anos, sentiu que a vida começou a sorrir para ela pouco a pouco: primeiro conheceu Jonathan Owens, que agora é seu marido, e depois recuperou a confiança em si mesma, após longos dias de treinamento físico e psicológico.

A sua estabilidade materializou-se com uma nova casa. Ela e o defesa da equipa de futebol americano Chicago Bears começaram a criar o seu incrível ninho de amor em março de 2023, em Houston, Texas. O casal esteve profundamente envolvido neste projeto, partilhando todos os seus progressos através de seus stories no Instagram.

ANÚNCIO

Esta é a casa dos seus sonhos e, de acordo com o site Architectural Digest, esta mansão possui uma sala de cinema, uma sala de jogos, um bar e terraços com vista para a água no andar superior. Também possui uma grande cozinha com extensas bancadas, decoradas em tons de cinza e branco.

“Também é possível ver o que poderia ser uma lavanderia ou despensa, com armários brancos e azulejos em preto e branco. Esperamos poder ter mais detalhes sobre os progressos, no entanto, terão que esperar pela volta da estrela de Paris, onde o mundo inteiro se rendeu aos seus pés”, acrescentou o portal.