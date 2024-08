Influenciadora gera polêmica por usar máscara facial repugnante: isto é o que dizem os médicos

Débora Peixodo é uma modelo brasileira que tem se aventurado na plataforma de streaming Only Fans, onde construiu uma comunidade significativa, bem como no Tik Tok, e foi precisamente nesta rede social que compartilhou um vídeo que gerou controvérsia e que agora mantém os médicos em alerta, pois, com a forma como as redes sociais são usadas atualmente, é muito provável que milhares de pessoas o repliquem.

No dia 1º de agosto, a criadora de conteúdo publicou um vídeo no qual afirma que sua pele brilhante foi obtida graças à máscara facial feita com suas próprias fezes. O vídeo tem duração de 01:36 minutos e nela ela explica tudo o que faz. O material já conta com quase 40 mil visualizações, o que indignou e preocupou muitas pessoas.

Máscara de fezes Máscara de fezes a qual deixou os médicos alarmados (Instagram @deborapeixoto.ofc)

A modelo tira um pequeno frasco contendo fezes da geladeira. Ela o destampou e começou a espalhar as fezes por todo o rosto com a ajuda de uma espátula pequena, espalhou bem e em seguida tampou o nariz com um gancho de roupa para suportar o cheiro.

No entanto, muitos internautas duvidaram se realmente se tratava de fezes porque em nenhum momento ele fez uma expressão de repulsa pelo cheiro que exalava, algo que não costuma acontecer com o resto das pessoas. Além disso, também recebeu duras críticas por sua ação irresponsável.

“Deixa de tornar famosa a gente estúpida. Isso é perigoso e não fará nada pela sua pele, já que o cocô é a forma que o corpo tem de se livrar das coisas ruins que tem dentro”, “Este é um grande exemplo de que só porque pode, não significa que deva fazer”, “Isto não é seguro! De jeito nenhum!” e “Pessoal, que lixo!”, deixaram nos comentários.

O quanto pode ser benéfica ou prejudicial a máscara fecal

A renomada gastroenterologista colombiana Juliana Suárez Correa compartilhou em sua conta no Instagram tudo relacionado a esse novo tratamento facial e por que pode ser muito perigoso. "Amigos, não, não façam isso. Isso não tem nenhuma sustentação científica, é melhor consultar um médico dermatologista", escreveu no vídeo que compartilhou.

Além disso, ela explicou: “Não encontrei nenhum estudo que demonstre que isso traz benefícios. Falso! Na verdade, há risco de infecções na pele e no trato gastrointestinal”. A isso se juntou Tunc Tiryaki, um cirurgião plástico de Londres, que comentou para o New York Post: “As fezes contêm uma grande quantidade de bactérias, vírus e parasitas, incluindo E. coli, Salmonella e helmintos, que podem causar infecções e doenças graves”.

“Aplicar fezes no rosto pode introduzir esses patógenos no corpo através de pequenos cortes, abrasões ou membranas mucosas, o que pode causar infecções cutâneas graves ou doenças sistêmicas”, acrescentou o médico, que incentivou o uso de produtos modernos para a pele no lugar disso.