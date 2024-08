Barbeiro usa saliva em massagem facial e provoca reação nas redes sociais

Recentemente, um barbeiro em Kannauj, na Índia, se tornou alvo de controvérsia ao utilizar um método inusitado e questionável durante o atendimento de um cliente. O profissional, identificado como Yusuf, foi filmado usando a própria saliva para realizar uma massagem no rosto de um cliente, enquanto este, aparentemente alheio à situação, fazia um sinal de positivo para a câmera ao final do vídeo.

Repercussão nas redes e ação das autoridades

A divulgação do vídeo nas redes sociais causou uma onda de indignação entre os internautas e rapidamente viralizou, gerando reações que não se limitaram apenas à internet. A prática, considerada por muitos como anti-higiênica e inapropriada, também chamou a atenção de políticos locais que se manifestaram contra o ato. Em resposta à polêmica, autoridades municipais tomaram medidas drásticas contra o estabelecimento de Yusuf.

Na última quinta-feira, dia 8 de agosto, funcionários da Prefeitura de Kannauj, utilizando uma retroescavadeira, demoliram o salão de Yusuf. Oficialmente, o motivo apresentado para a demolição foi a construção do salão em um terreno estatal de maneira irregular. No entanto, muitos especulam que a verdadeira razão por trás da ação esteja relacionada à repercussão negativa do vídeo, que colocou o barbeiro e sua prática sob os holofotes de maneira não intencional.

O caso levanta questões importantes sobre a conduta ética em serviços de atendimento ao público e as consequências de ações impensadas que, quando expostas na internet, podem ganhar proporções inesperadas. Em uma era onde tudo pode ser capturado e compartilhado em segundos, atitudes como a de Yusuf não apenas afetam a reputação profissional, mas também podem levar a consequências legais e financeiras graves.

Além disso, a resposta rápida e decisiva das autoridades, ainda que controversa, demonstra a crescente vigilância sobre comportamentos considerados inadequados, especialmente quando envolvem a saúde e o bem-estar de terceiros.

