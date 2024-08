Voo faz aterragem de emergência devido a ‘invasão de piolhos’ numa passageira

ARQUIVO - Aviões da American Airlines no Aeroporto Internacional de Phoenix

Um voo da American Airlines tornou-se um tema de conversa nas redes sociais, após ser revelado um incidente inesperado que ocorreu durante o trajeto de Los Angeles a Nova York.

Inesperadamente, o piloto avisou aos passageiros que haveria um pequeno desvio devido a uma emergência médica que nunca foi esclarecida aos passageiros, que desembarcaram rapidamente sem entender a situação.

No entanto, foi Ethan Judelson, um dos passageiros, quem descobriu a causa peculiar que permitiu o pouso de emergência: uma infestação de piolhos.

De acordo com o relato do usuário no TikTok, a companhia aérea compartilhou informações muito mínimas durante o protocolo de saída de emergência.

“Lembro-me de que parecia uma daquelas pessoas que, assim que o sinal do cinto de segurança toca, se levanta e tenta ser a primeira a pegar na bolsa”, diz. “Então, a garota ao meu lado... ambos pensamos: ‘Por que ela está com tanta pressa de sair? Vamos todos sair juntos, acalme-se’”.

Ele continuou dizendo que a equipe de voo assegurou a todos que saberiam mais sobre a situação assim que desembarcassem. Mas Judelson diz que a única coisa que souberam no portão de embarque foi que o voo para Nova York decolaria em 12 horas.

O que disse a American Airlines?

Através de um comunicado compartilhado com PEOPLE, a companhia aérea explicou:

“No dia 15 de junho, o voo 2201 da American Airlines com serviço de Los Angeles (LAX) para Nova York (JFK) foi desviado para Phoenix (PHX) devido às necessidades médicas de um cliente”.

Entretanto, Judelson acrescentou: "Assim que pousamos em Phoenix, todos recebemos um e-mail dizendo: 'Aqui está o seu cupom para o hotel'. E nós dissemos: 'Hotel, nós vamos ficar aqui?'", diz Judelson, acrescentando que a American Airlines deu a ele 12 dólares em dinheiro para despesas.

Embora o conhecimento dos passageiros sobre o incidente tenha sido limitado, Judelson apontou no TikTok como duas mulheres deram respostas ‘criticas’ quando foram questionadas sobre o incidente.

Enquanto esperava na fila da TSA, ouviu outro grupo de passageiros discutindo o motivo de sua chegada em Phoenix: um surto de piolhos.

"Supostamente, duas garotas viram insetos saindo do cabelo de uma mulher... e alertaram a comissária de bordo", disse Judelson em seu vídeo, lembrando o que seus colegas de voo lhe contaram.

Quando todos embarcaram novamente, Judelson não tinha certeza de quem sabia sobre os piolhos e quem ainda estava no escuro, já que diz que a American Airlines não emitiu uma declaração durante a escala de 12 horas em Arizona. No entanto, os passageiros foram designados para os mesmos assentos, o que causou uma cena importante quando as duas mulheres voltaram para o local onde viram os piolhos pela primeira vez.

“O TikToker disse à revista americana: ‘Eles não se sentaram naquela cadeira’”.

O relato atingiu 1.2 milhões de visualizações, gerando reações entre os usuários: