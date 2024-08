Tênis Nike quebra recorde de vendas em leilão: comprados por quase meio milhão de dólares

Em plena época dos Jogos Olímpicos, um estranho modelo de tênis quebrou o recorde mundial de vendas em um leilão realizado na famosa casa Nova York Sotheby’s. Trata-se de um par de Nike Moon, um calçado esportivo do qual foram feitos apenas 12 exemplares em 1972, o mesmo ano das Olimpíadas de Munique (Alemanha).

Este par em particular é o único do qual se tem registro de ter sido utilizado por um atleta. Embora nunca tenham pisado nos Jogos Olímpicos, Paul Talkington os usou para testes antes dos Jogos Olímpicos de Munique.

Paul conta que o uso dos tênis não foi uma experiência agradável, mas ele valoriza o fato de tê-los usado e de terem sido projetados pelo próprio Bill Bowerman, co-fundador da Nike. Apenas 12 pares foram feitos à mão, o que confere um toque especial a esses calçados.

“Lembro-me de ter recebido um aviso de que uma loja estava doando um par de sapatos novos aos corredores da maratona. Fui a uma casa perto do estádio em Eugene. Entrei no porão onde tinham uma sapataria e um espaço para fazer os sapatos. Mediram os meus pés e disseram que podia voltar em um dia ou dois para buscar os sapatos. Pediram-nos para usar os sapatos nas nossas corridas nos testes. Corri a maratona e terminei com os dois pés muito doloridos, com bolhas e sangrando. Terminei em 12º lugar”, disse Talkington, de acordo com o HyperBeast.

O leilão dos tênis Nike Moon

O comprador foi o renomado colecionador Miles Nadal. De acordo com a casa de leilões, ele pagou US$ 437.500. Isso superou claramente o preço inicial de US$ 80 mil e o esperado, que era de US$ 160 mil.

A venda destes tênis por quase meio milhão de dólares supera também o recorde alcançado pelos Converse que Michael Jordan usou (e autografou) na final dos Jogos Olímpicos de 1984. Esses tênis foram vendidos por US$ 190.373.

Miles Nadal colocará seus novos Nike Moon em seu museu privado em Toronto, o Dare to Dream Automobile Museum, conforme relatado pela CNN.