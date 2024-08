Pai de São Paulo conquista a web e viraliza com ‘unboxing’ e ‘review’ da filha de 2 meses

O músico Zanq, de São Paulo, ao se tornar pai pela primeira vez, decidiu apresentar sua filha recém-nascida de uma maneira inovadora e divertida. Em vez de apenas compartilhar uma foto ou um vídeo comum, ele optou por fazer um “unboxing” de sua filha, Olívia. O vídeo se tornou viral rapidamente, encantando os internautas com sua criatividade e senso de humor.

O “review” de dois meses: uma atualização cheia de encantos

Dois meses após o sucesso do primeiro vídeo, Zanq voltou a surpreender ao lançar um “review” de Olívia, onde brinca com as mudanças e desenvolvimentos de sua filha como se estivesse analisando um produto. No novo vídeo, ele descreve as “atualizações” que a bebê recebeu, como o crescimento do cabelo, o aumento das bochechas e as novas expressões faciais. Ele também mencionou a evolução do peso e outras mudanças físicas, sempre mantendo o tom leve e humorístico.

O músico continuou a brincadeira mencionando características como “inteligência não-artificial” e “sorrisos derretedores de corações”, fazendo analogias com termos tecnológicos para descrever as novas habilidades e traços da filha. A cada detalhe, Zanq ilustra suas observações com imagens adoráveis de Olívia, o que ajudou a conquistar ainda mais o público.

Reações e impacto na internet

A recepção dos seguidores foi extremamente positiva, com muitos pedindo que ele continue a fazer “reviews” mensais até que a bebê complete um ano de vida. As interações nos comentários mostram que a abordagem criativa de Zanq não apenas divertiu, mas também criou um vínculo afetivo com seu público, que agora aguarda ansiosamente por mais atualizações sobre a pequena Olívia.