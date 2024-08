O fenômeno TikTok está dominando os Jogos Olímpicos de Paris

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 são transmitidos em várias plataformas em todos os países do mundo. A televisão convencional continua fazendo seu trabalho e plataformas como o YouTube se juntam através de canais esportivos. No entanto, as informações adicionais fornecidas pelas redes sociais como X, Instagram e TikTok agregam uma divulgação que torna o evento ainda mais massivo.

Relatórios recentes de meios de comunicação internacionais como The Verge mostram com números o crescimento do TikTok nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Embora não seja a primeira vez que a rede social de origem chinesa sirva como plataforma para um evento esportivo dessa magnitude, esta edição amplifica muito mais, com conteúdo original ao qual nenhuma emissora tem acesso.

É por isso que meios de comunicação como o mencionado anteriormente ressaltam que o TikTok está sendo considerado "uma das melhores alternativas para consumir os Jogos Olímpicos Paris 2024". Colocamos entre aspas, em primeiro lugar, porque foi dito por eles (The Verge) e, em segundo lugar, porque há um pouco de propaganda para defender a rede social de um possível fechamento nos Estados Unidos, devido ao conflito entre o governo de Joe Biden e a empresa ByteDance.

Da mesma forma, não estão mentindo. Os atletas com suas contas no TikTok, as equipes de imprensa e a própria organização de Paris 2024 compartilham conteúdo inédito na rede social chinesa, acima de outras plataformas conhecidas.

O crescimento do TikTok nas Olimpíadas

O The Verge diz isso em números. Em Tóquio 2020 (2021 devido à pandemia de covid-19), o uso da hashtag #Olympics foi registrado cerca de 29 mil vezes ao longo de todo o evento. Paris 2024, em apenas seis dias, supera esse número 17 vezes. Os registros das redes sociais, publicados por Goldstaub, revelam que a hashtag #Olympics tem 521 mil publicações.

O que encontramos no TikTok sobre os Jogos Olímpicos? Conteúdo colorido e esportivo. Além das provas e competições brutais, há muita intimidade dos atletas: refeições, quartos, locais que não vemos nas câmeras e vídeos curtos com tendências que se tornam virais na rede social chinesa.