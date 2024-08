Ganhadora da loteria descobre que ganhou um prêmio de US$ 207 mil graças a um e-mail

A mulher soube mais tarde que estava ganhando entradas para um sorteio mensal do jackpot

Uma mulher de Michigan descobriu que ganhou um prêmio de loteria de US$ 207,199 graças a um e-mail suspeito em sua pasta de spam.

A vencedora de 54 anos do condado de Macomb, que optou por permanecer anônima, inicialmente ignorou o e-mail porque não percebeu que seu nome havia sido automaticamente inscrito no sorteio do grande prêmio de segunda chance BIG CA$H.

O e-mail da sorte

A mulher disse à Loteria de Michigan: “Eu não sabia que ao jogar certos jogos online estava ganhando entradas para um sorteio de segunda chance, então fiquei confusa quando encontrei um e-mail da Loteria de Michigan na minha pasta de spam dizendo que ganhei um grande prêmio de US$207.199 BIG CA$H Second Chance”.

Mas pesquisas posteriores revelaram que, na realidade, ela havia ganhado.

"Depois de investigar, descobri como havia conseguido os ingressos e então verifiquei três vezes diferentes para garantir que o e-mail fosse real", disse. "A grande vitória não poderia ter chegado em melhor momento", acrescentou.

Ela planeja pagar algumas contas e fazer alguns investimentos com o dinheiro ganho inesperadamente.

Loteria

Partes de cada compra de certos jogos online da Loteria de Michigan financiam um prêmio acumulado progressivo que é concedido em um sorteio de segunda chance a cada mês.

Por cada US$ 0,50 apostados nos jogos, os jogadores ganham uma entrada.

Desde que os jogos BIG CA$H Second Chance foram lançados em 2022, os jogadores ganharam mais de US$ 8 milhões em prêmios progressivos, de acordo com a loteria.