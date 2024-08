Quais são os assentos de avião mais populares

As filas de saída e as anteparas eram os assentos mais cobiçados em geral

Embora os melhores assentos de companhias aéreas possam parecer óbvios, a preferência de assento muitas vezes depende do passageiro. Como serviço aos viajantes, o site de viagens Upgrade Points pesquisou os viajantes americanos para ver quais assentos eles preferem no geral.

"Desde os assentos de janela até as fileiras de saída de emergência, nossa pesquisa sobre assentos de avião revelou as preferências e os problemas dos viajantes de todo o país", escreveram os especialistas.

Pesquisa

Para determinar os assentos celestiais preferidos, os gurus da aviação entrevistaram 3.142 viajantes americanos durante uma semana de 14 a 20 de junho. Mostraram aos entrevistados um mapa de assentos do Boeing 737-800 e pediram que selecionassem a localização do assento mais desejada.

A pesquisa revelou que o assento 1A (um assento de primeira classe junto à janela do compartimento) foi a opção preferida pelos participantes. Isso talvez não tenha sido uma surpresa, já que este lugar oferece "amplo espaço para as pernas, fácil acesso ao banheiro, vista da janela e a vantagem de ser um dos primeiros a embarcar e desembarcar do avião", de acordo com a Upgraded Points.

Os assentos 7A e 7F foram posicionados muito próximos um do outro, pois esses assentos de classe econômica também oferecem muito espaço para as pernas.

"Os pais com crianças pequenas geralmente preferem os assentos da fila 7 da cabine, pois oferecem espaço adicional para se movimentar e um acesso mais fácil aos compartimentos superiores", escreveram os especialistas da UP. "Além disso, por estarem na parte da frente de uma seção, os assentos da fila 7 da cabine geralmente têm menos tráfego de pedestres, proporcionando um ambiente um pouco mais tranquilo para os passageiros".

Outros assentos

Entretanto, o 1F (assento de janela de primeira classe) ficou em quarto lugar, seguido pelo 7C (corredor econômico) em quinto.

No sexto e sétimo lugar ficaram os assentos 4F e 20A (assentos de janela da fila de saída), o que a UP atribuiu ao espaço adicional para as pernas e ao fato de que as filas de saída tendem a ter mais assentos vazios, proporcionando mais espaço.

Na verdade, um enorme 41% dos entrevistados estavam "dispostos a assumir a responsabilidade adicional de sentar em uma fileira de saída para ter mais espaço para as pernas e a tranquilidade de estar perto de uma saída rápida em caso de emergência", de acordo com o site.

Aqui estão os 15 assentos mais preferidos:

1A - Janela

7F - Janela

7A - Janela

1F - Janela

7C - Corredor

4F - Janela

20A - Janela

1B - Corredor

4A - Janela

20F - Janela

7D - Corredor

10A - Janela

12F - Janela

2B - Corredor

8F - Janela

Em geral, 66,6% dos entrevistados preferiram um assento junto à janela, enquanto 31,7% preferiram um assento junto ao corredor. Apenas 1,7% escolheram o assento junto à janela.

Curiosamente, muitos especialistas concordam que o assento do meio é o mais seguro em caso de emergência.