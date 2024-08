Nova fronteira para a imortalidade? Empresa cofundada por brasileiro promete futuro pós-morte

A busca pela imortalidade pode estar um passo mais próxima da realidade graças a uma empresa cofundada por um brasileiro. A Tomorrow Bio, empresa de criopreservação, oferece a possibilidade de congelar corpos em nitrogênio líquido após a morte, com a promessa de uma futura ressurreição. Para quem deseja preservar o corpo inteiro, o custo gira em torno de R$ 1,24 milhão, enquanto a conservação apenas da cabeça custa aproximadamente R$ 460 mil. Apesar dos altos custos, o laboratório, pioneiro na Europa, já atraiu diversos clientes.

Segundo informações divulgadas pela empresa, até o momento seis corpos humanos e cinco animais de estimação foram criopreservados. Além disso, há uma fila com mais de 650 pessoas que já manifestaram interesse no procedimento. Fernando Azevedo Pinheiro, cofundador da Tomorrow Bio, acredita que, ainda em sua vida, será possível testemunhar a reanimação segura de organismos complexos, incluindo seres humanos.

O processo de criopreservação e suas promessas futuras

O procedimento utilizado pela Tomorrow Bio envolve o resfriamento do corpo até uma temperatura de -198°C, com o objetivo de manter as condições do organismo no momento da morte. A empresa defende que, no futuro, será possível reanimar esses corpos e tratar as doenças que causaram o falecimento. A rapidez com que o processo de congelamento é iniciado após a morte é considerada crucial para o sucesso do procedimento, segundo a empresa.

Após a declaração de morte legal do paciente, o corpo é imediatamente transferido para uma ambulância equipada para iniciar o processo de criopreservação. O corpo é colocado em uma banheira de gelo e recebe massagem cardíaca e oxigênio para retardar a decomposição. Posteriormente, ele é levado para um local na Suíça, onde é gradualmente resfriado até atingir -196°C e, finalmente, armazenado em um contêiner de aço com nitrogênio líquido.

A criopreservação tem atraído pessoas interessadas em futuras tecnologias e experiências, como viagens espaciais, além daqueles que desejam escapar da mortalidade. Para muitos, o procedimento oferece uma esperança de prolongar a vida e a possibilidade de um futuro além da morte.

