Ele roubou mais que US$ 1 milhão! Homem denuncia estrangeiro por fraude na compra de um avião

Carlos Jiménez é um dos repórteres mais populares de todo o México. O comunicador começou sua carreira cobrindo notícias policiais. Com o passar do tempo, o também apresentador de televisão começou a usar o Twitter, agora X, para divulgar os eventos noticiosos da Cidade do México e de outras partes do país.

Agora, com quase um milhão de seguidores na plataforma de Elon Musk, Jiménez é uma das fontes mais citadas e procuradas para divulgar atos violentos ou golpes, como o que um homem experimentou ao fechar um acordo com um estrangeiro, que lhe ofereceu um avião.

Carlos afirmou que a pessoa afetada perdeu 20 milhões de pesos (cerca de US$ 1063000) na suposta compra de um avião. A vítima procurou o Ministério Público da Cidade do México para apresentar a denúncia correspondente. Além disso, explicou que o cidadão que o enganou era um sujeito de nacionalidade camaronesa.

"Ele disse que ia comprar um avião para ela. Que se encontraram em um hotel na capital do país e lá ele trocou o pacote de dinheiro por um que só tinha papéis", explicou o repórter em sua postagem que já acumula milhares de visualizações.

Com base em fontes especializadas em aviões, “Um avião de curto alcance pode variar entre 55 milhões e 185 milhões de pesos, enquanto um jato de longo alcance poderia chegar a US$ 60 milhões”.

“Suponho que ele esperava que o avião estivesse estacionado e que alguém fosse vê-lo para finalizar a transação, só falta terem feito contato pelo Facebook”, “Senhores que compram aviões no Marketplace”, “E o avião foi estacionado com o serviço de manobrista do hotel?” ou “deve ser uma piada porque é a coisa mais estúpida que já li” são alguns dos comentários feitos por vários internautas.”