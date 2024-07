Inclusão e resiliência: juiz cego assume posição na Justiça do Trabalho

O presidente do TRT-PR, desembargador Célio Horst Waldraff, recebeu o até então servidor Márcio Aparecido da Cruz Germano da Silva - Foto: TRT do Paraná

O paranaense Márcio Aparecido da Cruz Germano da Silva alcançou um marco histórico ao tomar posse como o primeiro juiz cego de 1º grau da Justiça do Trabalho no Brasil. Com uma trajetória de superação marcada por desafios pessoais e profissionais, Márcio, filho de uma diarista, enfrentou dificuldades financeiras e a perda progressiva da visão desde os quatro anos, resultado de um erro médico. No entanto, ele nunca desistiu de seus objetivos.

Márcio Silva foi empossado no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT9) e compartilhou sua alegria e determinação nas redes sociais, destacando sua intenção de promover a inclusão no ambiente jurídico. Em seu discurso, ele mencionou a importância de materiais em braile e a necessidade de continuar avançando em termos de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Ele também enfatizou os benefícios trazidos pela automatização e os processos digitais, que têm facilitado o acesso à justiça para todos.

Sua jornada para se tornar juiz começou com a aprovação no concurso para servidor do TRT, onde ele percebeu que poderia alcançar o que sempre sonhou. Mesmo com a falta de recursos adequados, como material de estudo em braile, e a ausência de apoio especializado, Márcio persistiu, equilibrando horas de estudo com seu trabalho. Esse esforço culminou em sua aprovação no II Concurso Nacional Unificado para a Magistratura do Trabalho, superando a última etapa eliminatória, a prova oral.

O contexto da posse e a importância da justiça social

Durante a cerimônia de posse, o desembargador Célio Horst Waldraff destacou a responsabilidade dos novos juízes em servir a população e fazer valer os direitos constitucionais. Entre os empossados, 229 novos servidores ingressaram no TRT do Paraná, dos quais 13 assumem como juízes, incluindo Márcio. Além disso, todos os novos magistrados participarão do Curso Nacional de Formação Inicial (CNFI), promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat), o que reforça a preparação contínua e o compromisso com a justiça social.

Márcio Silva agora se junta a esses novos magistrados, trazendo consigo uma perspectiva única e a esperança de influenciar positivamente a inclusão e acessibilidade dentro do sistema jurídico.

Fonte: TRT do Paraná