De quem é a culpa? Paris gastou 1,5 bilhão de dólares no rio Sena que acabou sendo um fiasco

O já famoso e polêmico mergulho no Sena da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, na última quarta-feira, 17 de julho. O objetivo era mostrar que o rio estava limpo, mas as recentes chuvas o encheram de sujeira novamente e obrigaram a adiar o triatlo masculino que estava programado para terça-feira

Um dos grandes objetivos de Paris era que os Jogos Olímpicos fossem ‘cidadãos’, e por isso optaram por realizar a Cerimônia de Abertura fora de um estádio e levá-la até a Praça do Trocadéro, com a Torre Eiffel como pano de fundo espetacular. A mesma ideia inspirou a decisão de que a primeira parte do triatlo fosse nadada no pouco saudável rio Sena, e para isso foram gastos 1,5 bilhão de dólares em sua limpeza.

No entanto, todo esse investimento não evitou um grande constrangimento para o Comitê Organizador, pois nesta terça-feira a competição de triatlo masculino teve que ser adiada devido à sujeira no Sena e depois de longas horas de espera e tensão, foi confirmada para quarta-feira juntamente com a competição de triatlo feminino.

De quem é a culpa pelos problemas do triatlo?

Os primeiros dardos por este embaraço apontam para os organizadores, a quem culpam de pensar primeiro no cenário televisivo de percorrer Paris antes da segurança dos desportistas.

O percurso do triatlo tem previstos 1.500 metros pelo rio Sena a partir da Ponte Alexandre III e depois para a bicicleta e a corrida, deve passar pelo Grand Palais, pela Assembleia Nacional, pelos Champs-Élysées e pela Boulevard Saint-Germain no bairro latino.

Em algum momento, foi considerada a opção de realizar o triatlo em Nice, na famosa Costa Azul francesa, mas foi descartada.

Também é olhado com desconfiança o papel desempenhado pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que tem como objetivo dessa grande investimento que os parisienses tenham um rio mais saudável após os Jogos. O plano incluía a construção de uma gigantesca bacia subterrânea de armazenamento de água no centro da cidade, a renovação da infraestrutura de esgoto e a modernização das estações de tratamento de águas residuais.

Na verdade, dias antes da inauguração, Hidalgo tomou um banho no rio para demonstrar sua suposta limpeza.

Por que os organizadores culpam as mudanças climáticas?

A partir do Comitê Organizador, as chuvas do último fim de semana são culpadas, pois em dois dias choveu o equivalente a um mês inteiro de julho normal. Isso fez com que uma quantidade de bactérias fecais conhecida como E. coli fosse parar no Sena em quantidades superiores às permitidas.

“Vivemos no século XXI, onde infelizmente ocorrem muitos mais eventos meteorológicos que estão fora do controle dos organizadores”, disse Aurelie Merle, diretora de esportes de Paris 2024.

Os organizadores informaram nas primeiras horas de quarta-feira que os últimos testes da água mostraram que ela atendia aos padrões de qualidade para realizar as competições masculina e feminina.

De qualquer forma, o Comitê Organizador indicou que a maratona aquática, programada para 8 e 9 de agosto, poderia ser transferida para o Estádio Náutico Vaires-sur-Marne, que recebe eventos de remo e canoagem.