Aos 100 anos, idoso ensina como manter saúde e vitalidade

Aos 100 anos, Seu Ranulfo Eduardo França desafia o tempo com sua saúde de ferro e uma mente lúcida. Morador do Mato Grosso há oito décadas, Seu Ranulfo nasceu na Bahia, mas fez de Cuiabá seu lar. Ele acredita que o segredo para uma vida longa e saudável está em se manter ativo e em equilíbrio.

Uma vida de trabalho e amor

Ranulfo trabalhou duro em garimpos e fazendas ao longo de sua vida, construindo uma família sólida com sua esposa, Dona Valdevina. Juntos, eles tiveram sete filhos e hoje, ele se orgulha de seus netos e bisnetos. Em sua rotina diária, ele se mantém ocupado cuidando da casa e do quintal, destacando-se por sua aversão à desordem. Mesmo com a idade avançada, ele faz questão de manter tudo em ordem, preparando seu café da manhã e mantendo a casa impecável.

A saúde de Ranulfo é admirável. Apesar de tomar medicação apenas para controlar a pressão alta, ele não apresenta outras complicações de saúde. Para ele, chegar aos 100 anos é uma “vontade de Deus”, algo que ele agradece diariamente.

Sabedoria e vitalidade

Seu Ranulfo vive uma vida de simplicidade e fé. Ele acredita que sua longevidade é um presente divino, mas também credita sua saúde ao cuidado pessoal e à escolha de evitar aborrecimentos desnecessários. Ele mantém hábitos saudáveis, como benzer seu corpo e rezar diariamente, além de seguir uma rotina alimentar equilibrada.

A presença de seu fiel companheiro, um cão chamado Feroz, e o amor por suas plantas e programas de televisão favoritos, contribuem para seu bem-estar emocional. Seu neto, Carlos Eduardo, destaca que conviver com Seu Ranulfo é um aprendizado constante, cheio de sabedoria e experiências valiosas.

Fonte: Gazeta Digital