Mãe confessa por que não brinca com seus filhos e gera intenso debate nas redes sociais

Caitlin Murray, uma mãe de 3 filhos, despertou um intenso debate nas redes ao confessar que não brinca com seus filhos e se recusa totalmente a ser sua companheira de brincadeiras. A mulher não se guardou nada e, usando suas redes para expressar sua experiência sobre o assunto, deu seu ponto de vista pessoal sobre o que, para ela, não deveria ser uma obrigação para os pais, de acordo com as informações do site Genial.

Mãe se abre nas redes sociais e explica por que não brinca com seus filhos

De forma muito honesta, Caitlin diz que pode contar nos dedos das mãos as vezes que, como mãe, se deu ao trabalho de brincar com seus filhos, mas ela se refere especificamente a jogos de interpretação, aqueles que envolvem usar a imaginação para criar cenários de fantasia.

"A mãe de 3 filhos escreveu em seu perfil do Instagram: 'Já são muitas as coisas que faço em função dos meus filhos (preparar refeições, limpar, lavar roupa), para adicionar 'jogos' a essa lista. Simplesmente, não o aproveito'."

A história da mulher se tornou viral e gerou debate nas redes

Caitlin também esclarece que tem um bom relacionamento com seus filhos e que, quando se trata de ir ao parque ou praticar algum esporte, podem contar com todo o seu apoio, mas que odeia jogos nos quais as crianças imaginam uma situação e que isso a entedia profundamente. "Se me pedem para brincar com eles, eu digo de forma muito suave que não jogo esse tipo de coisas".

Além disso, também aproveita sua confissão para encorajar outros pais a deixarem de lado o sentimento de culpa que possam ter por não querer brincar com seus filhos ou realizar qualquer outro tipo de atividade.

“Muitos de nós nos tornamos pais e nos surpreendemos com a quantidade de coisas sobre isso que não nos parecem tão interessantes, e está tudo bem.”