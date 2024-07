Acreano que viralizou na internet reinventa sua vida no Caribe

Thawan Martins, um jovem acreano de 26 anos, tem chamado atenção nas redes sociais com sua vida fascinante e transformadora. Morador de Sena Madureira e zootecnista formado pelo Instituto Federal do Acre (IFAC), Thawan viralizou em 2022 ao compartilhar seu cotidiano rural, o que rendeu a ele uma crescente popularidade online e quase 95 mil seguidores no Instagram.

ANÚNCIO

De Sena Madureira para o mundo

O sucesso de Thawan nas redes sociais o levou a ser convidado para participar do Programa da Eliana, no SBT. Antes disso, em 2018, ele já havia conquistado uma bolsa de estudos que lhe permitiu passar um ano nos Estados Unidos, onde aprendeu inglês e expandiu seus horizontes. Após a formação acadêmica, Thawan aceitou um desafio que mudaria ainda mais sua vida: um emprego de verão no Caribe.

Atualmente, Thawan trabalha em um rancho no Caribe, onde conduz turistas em passeios a cavalo por trilhas montanhosas e pelo mar. Em suas postagens, ele faz questão de destacar a importância da educação em sua trajetória. “Foi a educação que transformou a minha vida. Foi pela educação que pude viver um ano nos Estados Unidos, aprender inglês e hoje estar vivendo no Caribe”, declara Thawan.

A vida no Caribe

A experiência de trabalhar no Caribe tem sido surpreendente para Thawan. Ele relata que todos os dias conhece pessoas de diferentes partes do mundo que visitam a ilha para passar férias. “Para mim, está sendo incrível, todos os dias conheço pessoas do mundo inteiro que vêm passar férias na ilha, além de ser surpreendente, já que trabalhar em um cenário tão lindo é maravilhoso”, compartilha.

Entretanto, a vida no Caribe também tem seus desafios. A ilha está localizada em uma região vulcânica, o que exige precauções devido a riscos naturais como terremotos e tempestades. “Tem dias em que há chuvas com relâmpagos e trovões muito fortes, e algumas vezes o local entra em estado de alerta e todos precisam ficar em casa por conta do risco de terremoto”, explica ele.

Thawan continua a compartilhar sua jornada nas redes sociais, inspirando seus seguidores com sua história de superação e determinação. Sua trajetória prova que, com educação e coragem para explorar o mundo, é possível alcançar sonhos inimagináveis.