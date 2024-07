Streamer morreu por comer sem parar e trás de volta o debate sobre arriscar a vida por likes

O Mukbang, essa tendência em que os streamers fazem transmissões ao vivo enquanto comem quantidades enormes de comida, voltou a acender o alerta após a trágica morte de uma jovem chinesa durante uma de suas transmissões.

ANÚNCIO

Pan Xiaoting, uma ex-garçonete de 24 anos, tornou-se uma estrela do Mukbang na China, ganhou milhares de seguidores com seus excessos alimentares. No entanto, em 14 de julho passado, seu corpo não aguentou durante uma transmissão ao vivo, expondo os perigosos riscos dessa prática.

Uma morte evitável

A autópsia de Xiaoting revelou um abdômen deformado e um estômago cheio de comida não digerida, um claro sinal do dano que a jovem havia infligido a si mesma. Sua morte deve servir como um aviso para outros streamers que são arrastados pela pressão da audiência e pela busca da fama às custas de sua saúde.

O Mukbang, originado na Coreia do Sul em 2013, rapidamente se tornou um fenômeno global, atraindo milhões de espectadores que gostavam de ver outras pessoas comendo em excesso. No entanto, a prática também gerou controvérsia por seus efeitos negativos para a saúde física e mental, especialmente entre os jovens.

O governo chinês teve que intervir

Na China, o Mukbang colidiu de frente com a cultura do país, onde o desperdício de alimentos é considerado um tabu. Em 2020, o Partido Comunista proibiu a prática em suas plataformas, considerando-a uma obscenidade e um mau exemplo para a sociedade.

A morte de Xiaoting destaca a necessidade de um maior controle sobre o conteúdo que é transmitido nas redes sociais, especialmente no que diz respeito a práticas que possam colocar em risco a saúde das pessoas.

No entanto, nem todos no mundo do streaming gastronômico se encaixam na categoria do Mukbang. Existem streamers como Sezar Blue (César Martínez) na Espanha, que percorre as estradas do país para descobrir e compartilhar os tesouros culinários de tabernas, churrascarias e fazendas.

ANÚNCIO

O mesmo acontece com Joe Burgerchallenge (Jorge González), um valenciano que deixou sua carreira como policial para se dedicar à sua paixão por hambúrgueres. Em seu canal, Joe não apenas desfruta desse delicioso prato, mas também ensina ao seu público os segredos de sua preparação.

A morte de Pan Xiaoting é uma tragédia que nos lembra da importância da moderação e responsabilidade no consumo de alimentos, tanto na vida real quanto no mundo virtual. Os streamers têm a responsabilidade de serem modelos positivos para seus seguidores e promover hábitos saudáveis, não apenas na alimentação, mas também no uso das redes sociais.