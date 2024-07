Perna de surfista arrancada após ataque de tubarão é encontrada em praia na Austrália

O jovem surfista australiano Kai McKenzie, de 23 anos, foi vítima de um ataque de tubarão enquanto surfava perto da cidade de Port Macquaire, na Austrália, e teve uma de suas pernas arrancada e levada pelo mar. Conforme publicação do O Globo, o membro foi levado pelo mar e recuperado por moradores locais.

Kai foi atacado na última terça-feira, dia 23 de julho, por um tubarão-branco de aproximadamente 3 metros. Mesmo ferido ele conseguiu pegar uma onda e chegar até a praia, onde foi socorrido por um policial de folga que utilizou uma coleira de cachorro para fazer um torniquete improvisado no local da amputação.

Pouco tempo depois, a perna amputada foi levada pela maré e recuperada por moradores da região, que colocaram o membro no gelo e o levaram ao hospital. Agora, uma equipe médica estuda a possibilidade de reimplantar o membro.

Ataques de tubarão são frequentes na região

Conforme a publicação, Kai está internado em estado grave no John Hunter Hospital, em Newcastle, para onde foi transferido de avião após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizado em um hospital local. Ele foi atendido no centro de traumas do hospital, localizado a 200km de distância de onde sofreu o acidente. A perna recuperada também foi encaminhada para Newcastle.

Segundo os serviços de emergência, o estado de saúde do jovem surfista é considerado grave, porém estável, graças à ação rápida do policial que socorreu o rapaz ainda na praia.

Em relatos compartilhados pela mídia local, Kai estava retornando à prática do esporte após ter sofrido uma grave lesão no pescoço que o manteve afastado do surf por algum tempo. Na plataforma GoFundMe foi criada uma vaquinha virtual para ajudar a família a custear o tratamento médico e de reabilitação do jovem. Até o momento, já foram arrecadados R$280 mil (aproximadamente 49 mil dólares).