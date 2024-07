Irmãos nascidos sem mãos e pés inspiram a web com superação e amor

Carlos Eduardo, de 18 anos, e Thayla Silva, de 11 meses, de Capim Grosso, Bahia, são exemplos vivos de superação e amor. Ambos nasceram sem mãos e pés, uma condição que poderia ter limitado suas vidas, mas que eles superaram com determinação e apoio familiar.

ANÚNCIO

Conhecido por sua habilidade na capoeira e na fotografia, Carlos desafiou todas as expectativas. Sua mãe, Juscilane Sousa dos Santos, relembra o momento do nascimento do filho, quando descobriram a deficiência. Sem qualquer sinal durante a gravidez, o casal enfrentou o desafio de criar um filho com necessidades especiais. Com o tempo, eles perceberam que a condição de Carlos não seria um obstáculo. Ele aprendeu a andar com próteses e fez fisioterapia por três anos, mas eventualmente decidiu viver sem as próteses, desenvolvendo uma incrível coordenação motora.

A paixão de Carlos pela capoeira começou em 2014, inspirada por seus primos. Ele se tornou um praticante habilidoso e é conhecido como “estagiário guerreiro”. Recentemente, Carlos também descobriu o talento para a fotografia, incentivado por sua tia. Em agosto de 2023, ele começou a aprimorar suas habilidades, capturando belas imagens que refletem seu estilo de vida.

A chegada de Thayla em 2023 trouxe uma nova onda de amor e desafio para a família. Os pais já estavam preparados para a possibilidade de que a filha nascesse com a mesma condição que o irmão. Durante um ultrassom no terceiro mês de gestação, suas suspeitas foram confirmadas. A pequena Thayla, no entanto, está se desenvolvendo bem e não requer cuidados médicos especiais, além das visitas regulares ao pediatra.

A relação entre os irmãos é profundamente especial. Eles compartilham um vínculo que transparece em suas fotos, encantando todos que veem. Carlos, além de ser um irmão dedicado, também fotografa sua irmã, capturando momentos de pura ternura e amor. As imagens dos dois viralizaram nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações e comentários emocionados de pessoas de todo o mundo.

Juscilane e José Carlos, os pais, estão organizando uma festa para o primeiro aniversário de Thayla, com o tema de bailarina, uma de suas paixões. A família está ansiosa para celebrar esse marco importante, rodeada por amigos e entes queridos.

Fonte: Revista Crescer