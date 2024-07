Cão Border Collie escapa de sítio e retorna para casa após andar 20 Km

Magnata, um Border Collie de sete anos, protagonizou uma história impressionante de determinação e senso de direção ao percorrer quase 20 km para voltar para casa. O cão escapou do sítio do pai de sua tutora em Araçoiaba da Serra e apareceu na calçada da residência de sua família em Sorocaba, no interior de São Paulo.

ANÚNCIO

Lucas Raszl e Fabiana Passaro, tutores de Magnata, ficaram atônitos quando uma vizinha ligou na noite de quinta-feira, 18 de julho, avisando que o cão estava na frente de sua casa. Inicialmente incrédula, Fabiana foi verificar e encontrou o cão ofegante e coberto de carrapichos. O casal costuma deixar o cão no sítio durante a semana, onde ele tem mais espaço para brincar e correr. No entanto, essa foi a primeira vez que Magnata fugiu.

Ao tentar entender o ocorrido, Fabiana entrou em contato com seu pai, que relatou ter alimentado o cão por volta das 18h. Magnata apareceu na frente de sua casa em Sorocaba às 19h40, após percorrer quase 20 km em menos de duas horas. A família acredita que o cão fez o percurso sozinho, dada a condição desgastada de suas patas.

A façanha foi ainda mais surpreendente considerando que Magnata, embora adestrado, realiza apenas comandos básicos. A família expressou alívio e gratidão por ele retornar seguro, destacando a inteligência e a lealdade da raça Border Collie, desenvolvida originalmente para o pastoreio de ovelhas.

Fabiana, que está grávida, e Lucas decidiram que Magnata não passará mais longos períodos no sítio sem a companhia deles. Eles acreditam que ele sentiu a falta da família e decidiu voltar para casa. De agora em diante, ele só irá ao sítio para passar o dia e retornará com a família à noite.

A determinação de Magnata e sua habilidade em encontrar o caminho de volta sem se perder ou ser atropelado impressionaram não apenas seus tutores, mas também a comunidade local. A história do Border Collie aventureiro rapidamente se espalhou, encantando todos que ouviram sobre sua incrível jornada.

Fonte: G1