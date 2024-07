‘Só paro quando morrer’: Idosa de 100 anos treina na academia há 56 anos

Eulália Lopes Araújo, uma residente de Feira de Santana, na Bahia, celebra um século de vida com uma vitalidade invejável. Nesta segunda-feira, 22 de julho, ela completa 100 anos, dos quais 56 foram dedicados a treinos regulares na academia. Conhecida carinhosamente como Dona Lalu, ela atribui sua longevidade e bem-estar ao exercício físico constante.

O segredo da longevidade: academia e disciplina

Dona Lalu nasceu em Alagoas e, quando jovem, trabalhou como auxiliar de enfermagem. Mudou-se para Salvador em 1965 e, uma década depois, estabeleceu-se em Feira de Santana. Sua rotina de academia começou há mais de meio século, e ela nunca parou desde então. Frequentando a academia três vezes por semana com sua filha, Eneida Lopes, de 60 anos, Dona Lalu se mantém ativa e saudável.

A centenária tem uma bicicleta ergométrica em casa, que utiliza nos dias em que prefere não sair. “Quando fico com preguiça, pego minha bicicleta, mas gosto mesmo é da academia”, comentou. Além dos treinos, ela também pratica ioga ocasionalmente.

Uma vida plena e ativa

Dona Lalu não apenas frequenta a academia, mas também é acompanhada de perto por médicos, usando apenas dois medicamentos para controlar a pressão e o colesterol. Ela acredita que sua saúde é resultado direto de seu compromisso com os exercícios. “Se não fizesse academia, acho que eu estava sem andar, né não? Então façam academia”, aconselhou.

Além da academia, Dona Lalu aprecia cuidar de suas plantas, passar tempo com sua cadela Lupi, beber uma taça de vinho suave, assistir aos programas de TV de Ana Maria Braga e Marcos Mion, e se manter informada com o Jornal Nacional. Ela também gosta de acompanhar novelas.

Inspiração para todos

O coordenador da academia, Luciano Júnior, de 38 anos, destaca a disciplina e a alegria de Dona Lalu durante os treinos. “Ela está sempre com um sorriso no rosto, não reclama das atividades e faz todos os exercícios com muita alegria. Dá menos trabalho que muitos alunos mais novos”, elogiou.

Dona Lalu serve como inspiração não apenas para sua família, mas para todos que a conhecem. Sua filha Eneida vê na mãe um exemplo de vida saudável e ativa. “Não sei se vou aguentar fazer até os 100 anos, porque vai muito da genética”, comentou Eneida, destacando a importância da alimentação saudável e da disciplina nos treinos.

