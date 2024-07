Nipah: saiba mais sobre o vírus que matou adolescente indiano e pode causar uma pandemia

A Índia passou a monitorar o estado de Kerela após um adolescente de 14 anos morrer vítima do Nipah. 60 pessoas também foram identificadas com alto risco.

Não existem vacinas contra o vírus, desta forma, ele passou a ser prioritário pela OMS (Organização Mundial da Saúde), devido ao seu potencial pandêmico.

Saiba mais sobre o Nipah

De acordo com a coluna ‘Viva Bem’, o vírus Nipah pode ser transmitido de animais para humanos, além de alimentos contaminados ou diretamente entre pessoas.

De acordo com a publicação, morcegos que comem frutas são os principais portadores do vírus.

O primeiro surto da doença teria sido na Malásia, onde as vítimas contraíram o vírus de porcos, outros possíveis hospedeiros.

Infecção e sintomas

O período entre a infecção pode variar entre 4 e 14 dias, de acordo com a OMS, contudo já foi relatado a incubação de até 45 dias.

Quem é infectado com o Nipah pode sofrer com encefalite muito grave, que é a inflamação do cérebro. O índice de mortalidade é alto, informa o site.

Após o sistema nervoso ser afetado, podem aparecer sintomas como:

Alteração do nível de consciência;

Convulsão;

Febre;

Dor de cabeça;

Náuseas e vômitos;

Quadros de pneumonia também podem surgir.

Não existem sinais específicos que podem denunciar a infecção por Nipah, por isso é difícil identificar o vírus e detectar surtos.

Ainda não existem tratamentos específicos contra o vírus, sejam vacinas que impedem a contaminação ou remédios para combater o quadro.

