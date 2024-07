Streamer asiática morre ao vivo depois de comer em excesso

O mundo do entretenimento online está de luto após a trágica morte de Pan Xiaoting, uma popular streamer chinesa conhecida por seu conteúdo de mukbang, que faleceu ao vivo em 14 de julho depois de participar de um desafio de comida extrema.

Pan, com apenas 24 anos, era famosa por suas maratonas de comida, onde consumia grandes quantidades de alimentos, às vezes por até dez horas seguidas sem fazer pausas.

Riscos dos desafios extremos

Pan havia conquistado uma base considerável de seguidores graças aos seus desafios alimentares impressionantes e frequentemente preocupantes.

Numa de suas transmissões mais recentes, ele consumiu várias refeições que totalizavam aproximadamente 22 libras de comida.

Esta não foi a primeira vez que seus hábitos alimentares a colocaram em perigo; em uma ocasião anterior, Pan foi hospitalizada devido a uma hemorragia gástrica, consequência direta de seu consumo excessivo de alimentos.

Apesar dos avisos médicos e da preocupação dos seus seguidores, Pan retomou a sua atividade de mukbang no dia seguinte após ter alta do hospital.

Incidente ao vivo

Durante a fatídica transmissão ao vivo, Pan começou a mostrar sinais de angústia antes de desmaiar diante de sua audiência.

Um relatório posterior à autópsia revelou que seu abdômen estava severamente deformado e seu estômago cheio de comida não digerida. A causa oficial da morte foi comer em excesso, uma conclusão que destaca os perigos inerentes a essa tendência controversa online.

Controvérsia do mukbang

O mukbang, uma prática que se originou na Coreia do Sul, ganhou popularidade mundial graças a plataformas como YouTube e Twitch. No entanto, também tem recebido críticas por promover hábitos alimentares pouco saudáveis.

Em 2021, a China implementou uma lei contra o desperdício de alimentos, impondo pesadas multas às plataformas que hospedassem conteúdo mostrando grandes quantidades de comida ou hábitos de comer em excesso.

Esta lei foi uma resposta direta ao apelo do presidente Xi Jinping para lidar com o problema do desperdício de alimentos no país.