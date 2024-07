Idosa de 93 anos desafia diagnóstico e se diverte em casamento da neta

Aos 93 anos, Doreen Cooke desafiou os médicos que a desenganaram e mostrou vitalidade ao dançar a noite inteira no casamento de sua neta. A idosa, diagnosticada com estenose aórtica, uma condição que bloqueia o fluxo sanguíneo na válvula aórtica, recebeu dos médicos a notícia de que não havia tratamento nem cirurgia possível e que teria pouco tempo de vida. Contrariando todas as expectativas, Doreen continua a aproveitar a vida plenamente.

ANÚNCIO

Uma noite inesquecível em Marbella

Recentemente, a idosa marcou presença na festa de casamento de sua neta, Rhea Cross, em Marbella, na Espanha. “Sempre adorei Marbella. Realmente me diverti”, contou Doreen, que é do Reino Unido. Ela expressou sua felicidade em ver todos reunidos para a celebração. Para a noiva, a presença e a disposição da avó foram um grande presente. “Ela foi a vida e a alma da festa”, disse Rhea. No vídeo, Doreen aparece não apenas dançando, mas também cantando, mostrando uma energia contagiante que surpreendeu a todos.

Um espírito alegre e determinado

Sua disposição não se limita às festas. Ela acompanha a família em baladas e passeios à praia, sempre demonstrando uma incrível vontade de viver. Após a viagem à Espanha, ela voltou ao Reino Unido, onde passa a maior parte do tempo descansando em casa, em Hull. “Foi fantástico. Eu adorei”, disse a idosa. “Minha parte favorita foi ver minha neta se casar, após ficar preocupada que não conseguiria.”

O segredo da vitalidade

A vitalidade e a alegria de Doreen são atribuídas ao seu amor pela vida. Mesmo com um diagnóstico grave, ela não se deixou abater e continua a aproveitar cada momento com intensidade. Sua história serve de inspiração para muitos, mostrando que a idade e as condições de saúde não são barreiras para viver plenamente.

Fonte: Good News Network