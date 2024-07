Candidata chilena à prefeitura abriu OnlyFans e prometeu “desnudar” questões

Trata-se de Catalina San Martín, que exerce o cargo de vereadora e também é candidata a prefeita no Chile. A mulher quer representar a comuna de Las Condes, abriu uma conta na plataforma para adultos OnlyFans.

ANÚNCIO

De acordo com meios de comunicação internacionais, foi informado por meio de um comunicado que San Martín busca "despir" as problemáticas da comuna através de seu perfil, por meio da plataforma azul.

Mesmo em seu perfil do Instagram anunciou a notícia:

“Olá, eu sou Cata San Martín, advogada da Universidade Católica, mãe de quatro crianças, vereadora de Las Condes, também vizinha... E quero ser a próxima prefeita de Las Condes... E sim, abri um OnlyFans... Para despir as verdades de Las Condes... Para chamar sua atenção, denunciei a verdade do CESFAM, fiscalizei a verdade das moradias da rotunda Atenas... Eu visto jaqueta e tênis, gosto de estar no terreno, gosto de estar com as pessoas para fiscalizar e contribuir de e para os vizinhos... Não quero que meu município se transforme em um trampolim político, nem quero ser presidenciável... Quero vencer, quero ser prefeita para que Las Condes volte a ser Las Condes,” expressou San Martín em um vídeo.

O que se sabe sobre o seu perfil do OnlyFans

Catalina San Martín abriu um perfil gratuito, cuja primeira publicação será compartilhada nesta segunda-feira, 15 de julho, às 20:00 horas.

"Dentro de seu conteúdo, promete desnudar as verdades de Las Condes e abordar as problemáticas que têm sido conhecidas na comuna", assegura o comunicado.

Você pode acessar a conta de San Martín em https://onlyfans.com/catasanmartin.