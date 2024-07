Motorista de ônibus viraliza após ajudar a polícia na detenção de um criminoso no Chile

Um motorista de ônibus foi aplaudido nas redes sociais após uma intervenção inesperada em uma longa perseguição que começou em Olmué e terminou em Limache.

O incidente ocorreu nas últimas horas, quando a polícia prendeu dois criminosos em plena via pública.

De acordo com informações policiais publicadas pelo La Cuarta, os criminosos cometeram um roubo com intimidação em um conhecido centro de eventos da Região de Valparaíso, localizado em Olmué.

Após a denúncia feita por uma das vítimas, que forneceu informações para localizar o veículo usado pelos criminosos. Neste contexto, a polícia iniciou a patrulha de rotina e conseguiu localizar o carro na região de Quebrada e Alvarado, descobrindo que os criminosos ainda estavam dentro dele.

A ação do motorista

Como resultado do exposto, foi realizada um monitoramento controlado no qual participaram pelo menos três unidades policiais da área. No entanto, no momento em que os indivíduos circulavam pelo centro da comuna de Limache, próximo à estação terminal do serviço de metrô da Quinta Região, o motorista do veículo policial perdeu o controle do mesmo e acabou colidindo com outro veículo.

Após o acidente, um dos indivíduos tentou fugir, mas a ação foi frustrada pelo motorista do transporte local. O homem atingiu o indivíduo e conseguiu dar passagem para que a polícia pudesse efetuar sua detenção.

A informação das autoridades indicou que, como resultado do crime, foi possível deter duas pessoas adultas da Região Metropolitana, que têm múltiplos antecedentes criminais.

Além disso, a polícia garantiu que não houve pessoas feridas na perseguição.

A reação das redes

Os usuários das redes sociais reagiram à situação, destacando a rápida ação do motorista do ônibus.

“Bravo! Também para o motorista do ônibus que deu uma leve guinada para derrubar um dos criminosos em fuga, ajudando os oficiais com sua prisão...”; “Grandes Policiais do Chile, assim como o motorista que, como civil, coopera com a detenção. Fantástico trabalho”; “Muito bem, aqui a criminalidade é derrotada com a cooperação de pessoas honestas e decentes com a polícia”; escreveram.