Impactante: homem vive entre mais de três toneladas de lixo em sua casa

Em Ibagué, Colômbia, as autoridades descobriram uma casa cheia de lixo até o teto, com mais de três toneladas de resíduos acumulados pelo seu proprietário, um idoso. A descoberta ocorreu após denúncias de vizinhos preocupados com os odores e pragas.

Liliana Ospina, secretária de Saúde de Ibagué, explicou que a intervenção foi devido aos problemas de saúde e doenças geradas por essa acumulação compulsiva. A prefeitura fez um apelo para manter a higiene nas casas a fim de evitar pragas e doenças.

Ospina acrescentou que durante a intervenção na residência foi descoberto que o proprietário acumulava lixo de forma compulsiva e irresponsável. Também afirmou que a descoberta não teria sido possível sem o apoio da comunidade, que, devido à propagação de pragas como ratos e baratas no bairro, informou as autoridades.

