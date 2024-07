Cirurgião faz rejuvenescimento facial em mulher que sai sem pagar mais de 70 mil pesos

Os cirurgiões plásticos são especialistas em saúde que se dedicam a corrigir e melhorar partes do corpo utilizando técnicas como enxertos e transplantes de tecidos. Além disso, esses médicos também aplicam botox ou outras neurotoxinas. Embora o paciente corra riscos ao se submeter a essas intervenções, o médico também está em perigo?

ANÚNCIO

Para responder à pergunta anterior, nas últimas horas começou a se popularizar, através do TikTok, o relato de um cirurgião que foi enganado por uma mulher. De acordo com o que foi dito pela vítima, a mulher foi embora sem pagar por um rejuvenescimento facial completo, que custa mais de 70 mil pesos.

"Colocaram essa paciente na agenda como paciente subsequente, o que significa que ela já me conhecia, no entanto, meus assistentes não conseguiam encontrar o prontuário. Ela me contou que há 5 anos eu havia colocado ácido hialurônico nos lábios dela e que ela tinha gostado muito, mas que desta vez estava vindo para fazer tudo o que fosse possível", disse o médico Joz Vaz.

Após realizar uma análise facial, o especialista de saúde fez todas as suas recomendações: “A paciente simplesmente disse: ‘me dê anestesia e vamos começar’. Começamos, ficamos um tempo no consultório, tudo correu incrivelmente bem e então, ela saiu com uma das minhas enfermeiras para pagar. Eu continuei com a consulta e, posteriormente, umas duas ou três horas depois, minha assistente chegou, envergonhada comigo porque obviamente sabia que eu ia ficar bravo”.

Um abuso de confiança

A mulher saiu sem pagar, mas como ela conseguiu isso? A acusada contou uma história toda para a enfermeira para que a deixasse ir. "A paciente tinha me dito que queria me transferir dinheiro, mas que o celular dela estava sem bateria. Então, ela ia me deixar o celular e um cartão enquanto ia buscar o carregador em seu carro."

Depois de obter o sim, a golpista nunca mais voltou. O médico decidiu tornar público o rosto da devedora e a surpresa foi que muitas pessoas também a acusam de fazer o mesmo em diferentes lugares. De acordo com o que foi dito na breve gravação do TikTok, a envolvida começou em Veracruz, mas agora está fazendo o mesmo na CDMX.

Até agora, a denúncia tem mais de 500 mil visualizações no portal chinês, onde se podem ler comentários como “Você não pode confiar em ninguém que deixe um cartão”, “Por favor, me diga por que não demitiu sua assistente”, “E ninguém descobriu sua identidade” ou “No México, as enfermeiras têm que cobrar? Em que semestre de enfermagem ensinam a cobrar consultas?”.