Não se perca no aeroporto: 10 palavras e frases essenciais para a sua próxima viagem

O uso de outro idioma durante uma viagem pode ser muito estressante, especialmente para aqueles que não dominam outras línguas. Isso pode ser ainda mais desafiador nos terminais aéreos. Um dos lugares onde será muito importante se sentir confortável com o vocabulário em inglês é, sem dúvida, no aeroporto.

Inglês Principal idioma do aeroporto

"Embora em nosso país e nos países de língua espanhola os cartazes e anúncios estejam em espanhol e inglês, em quase todos os outros países o idioma inglês é o mais utilizado, por ser um idioma universal; dominar seu vocabulário pode nos ajudar em situações durante uma viagem ao exterior", disse Deborah Chiriboga High, diretora geral do Centro Equatoriano Norte-Americano (CEN).

Então, quais são as palavras mais importantes que todo passageiro deve conhecer e entender antes de embarcar em um voo? A seguir, e por ocasião da temporada de férias na região da Serra, em que muitas pessoas viajam para outros cantos do mundo, a representante do CEN detalha uma lista com 10 termos que serão de grande utilidade.

1. Boarding pass: É o cartão de embarque, também conhecido como bilhete de embarque, que se refere ao documento que o pessoal do aeroporto e das companhias aéreas solicitarão nos controles e portões de embarque para permitir o acesso a cada passageiro.

2. Check-in: Este é o processo pelo qual o viajante confirma seu embarque em um voo e seleciona ou verifica a atribuição de seu assento na cabine da aeronave. "Normalmente, os passageiros terão a opção de fazer esse registro online ou presencialmente", diz Chiriboga High.

3. Departures: É uma palavra cuja tradução é “Saídas”. “ É usada para se referir ao horário em que os voos decolam para seus destinos , e geralmente são exibidos em telas localizadas estrategicamente em todo o aeroporto”, explica a especialista do CEN.

4. Arrivals: Este termo, por sua vez, significa “Chegadas” e é utilizado para marcar os horários em que cada avião pousa em seu destino final.

5. Gate: Trata-se do portão de embarque, para onde os passageiros devem se deslocar para embarcar no avião . “Como uma dica muito prática, é importante que as pessoas verifiquem periodicamente o ‘portão’ de seu voo nos painéis eletrônicos do aeroporto, pois muitas vezes há mudanças de portão de última hora”, recomenda a diretora do CEN.

6. Seat belt: Um termo chave, especialmente para a segurança durante o voo. Trata-se do cinto de segurança, cujo uso será explicado por cada companhia aérea, incluindo os momentos durante o trajeto em que é obrigatório.

7. Overbooking: É uma situação em que a companhia aérea excedeu seu limite de ocupação do voo , por ter vendido mais passagens do que o número de assentos disponíveis, portanto, se o passageiro for notificado com esse termo, ele deve estar ciente de que não há assentos disponíveis e é possível que seja designado para um voo posterior.

8. Delayed: “Se esta palavra aparecer ao lado do seu voo de interesse, você deve saber que o avião sofreu um atraso em sua hora de partida ou de chegada ”, explica a representante do CEN.

9. Take off: Este termo é usado para se referir à decolagem do avião. “Normalmente, uma vez que as portas estejam fechadas e as instruções de voo tenham sido dadas aos passageiros, você ouvirá o capitão instruir a tripulação pelo alto-falante a se preparar para essa ‘decolagem’, com a qual o voo será oficialmente iniciado”, esclarece Chiriboga High.