Mulher teria sido atacada com ácido por engano

A mulher foi atacada com ácido por indivíduos que foram pagos para cometer o ato

Nas últimas horas, foi divulgado um terrível incidente em que uma mulher teria sido vítima de um ataque com ácido em Envigado, um município ao sul de Medellín na Colômbia, que supostamente teria sido um erro dos três homens que teriam sido contratados para cometer o crime. Por esse incidente, três homens foram presos.

De acordo com o general Óscar Andrés Lamprea, as primeiras versões indicariam que a agressão seria um erro e que, supostamente, era dirigida a outra pessoa.

Mulher teria sido vítima de ataque com ácido

“Uma das hipóteses que estamos analisando e que está ganhando mais força é que parece que se enganaram de pessoa. É possível que tenham se enganado quanto à pessoa que estavam visando para causar danos”, disse o general.

Por esta hipótese, a pesquisa é direcionada para determinar a quem a agressão foi dirigida e poder estabelecer o procedimento correspondente para fornecer proteção.

Além disso, de acordo com El Tiempo, as primeiras investigações determinaram que os três indivíduos que foram capturados teriam vindo da comuna 13 (San Javier) de Medellín e que teriam recebido um pagamento de 700.000 pesos para cometer o crime.

A vítima é uma mulher de 37 anos que relatou estar na via pública do bairro El Salado com seu parceiro quando foi atingida por um dos capturados e teve ácido lançado sobre ela.

Imediatamente foi transferida para um centro de saúde, onde os médicos determinaram que ela tinha queimaduras de segundo grau nas costas e ombros, mas que não eram graves, então ela foi liberada.

Os três capturados serão apresentados a um juiz de garantias, e o Ministério Público lhes imputará o crime de tentativa de homicídio.