De acordo com estudo, Índia e China representarão um terço da população mundial até 2025

Segundo o Instituto de Geografia da UNAM (Universidade Autônoma do México), até o ano de 2025, um em cada três habitantes do planeta será da Índia ou da China. Isso se baseia na projeção de que a população mundial atingirá cerca de oito bilhões e 200 milhões de habitantes até esse ano, dos quais aproximadamente três bilhões virão desses dois países.

No âmbito do Dia Mundial da População, celebrado em 11 de julho, Armando García de León Loza, investigador da UNAM, apontou que em 1820 a população global era de aproximadamente um bilhão, e em apenas dois séculos cresceu para mais de sete bilhõess. Estima-se que até 2050 a população atingirá 9,7 bilhões de habitantes, com uma taxa de crescimento anual que diminui gradualmente, passando de 1,23% em 2010 para 0,59% projetado para 2050.

Superpopulação no mundo

Apesar de uma diminuição na taxa de natalidade média global, que caiu de 4,5 filhos por mulher em 1970 para 2,5 em 2015, a expectativa de vida aumentou significativamente, de 64 anos em 1990 para 73 anos em 2019. Essa tendência, embora moderada pela pandemia, tem contribuído para o crescimento contínuo da população mundial.

García de León também destacou mudanças demográficas significativas, como o aumento na proporção de pessoas com mais de 65 anos, que passou de 6,1% em 1990 para 9% em 2020. Enquanto isso, a população infantil experimentou uma redução notável, representando 33% do total mundial em 1990 e apenas 2% em 2020.

Armando García de León Loza

Maior população do mundo

Em termos regionais, mencionou que países como Pakistão e Bangladesh, juntamente com Índia e China, abrigarão uma proporção significativa da população mundial. Na África, espera-se um rápido crescimento populacional em países como Etiópia e Nigéria.

Finalmente, García de León destacou que o México passou do 12º para o 11º lugar na lista dos países mais populosos do mundo. Desde 1980, quando tinha 66 milhões de habitantes, a população mexicana dobrou de tamanho, atingindo os 126 milhões em 2024.

Impacto nos recursos

Diante deste panorama de crescimento populacional no planeta, preveem-se impactos no desenvolvimento econômico, no crescimento do emprego, na renda, além de que a pobreza não diminuirá. O aumento da demanda por benefícios sociais complicará a disponibilidade de recursos fundamentais, como a água, conforme as projeções da ONU.