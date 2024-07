Cão labrador que atuou em Brumadinho é homenageado ao se aposentar

Guapo, o labrador que desempenhou um papel crucial nas operações de resgate em Brumadinho e Petrópolis, foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul ao se aposentar. Após anos de serviço dedicados à busca e salvamento, ele agora será permanentemente adotado por seu tutor, o sargento Alex Sandro Teixeira Brum, com quem trabalhou ao longo de sua carreira.

Missões e realizações

O cão nasceu em 14 de abril de 2014 e desde filhote demonstrou um forte interesse por pessoas, característica essencial para um animal de resgate. Ele foi membro do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM) por quase uma década, participando de várias missões significativas:

Resgates em Brumadinho, MG (2019)

Missões em Petrópolis, RJ (2022)

Buscas após o incêndio na Secretaria da Segurança Pública, RS (2021)

Operações durante as enchentes no Rio Grande do Sul (2024)

Com certificação estadual para buscas de restos mortais em ambientes urbanos e rurais, Guapo se destacou em todas essas operações, sempre ao lado do sargento Brum.

Homenagem e nova vida

A aposentadoria de Guapo foi marcada por uma cerimônia emocionante. Em uma publicação no Instagram, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul destacou a MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 43/2024, reconhecendo os anos de dedicação e bravura do cão nas atividades de busca e salvamento. “Após anos de dedicação e bravura nas atividades de busca e salvamento, Guapo se aposenta, deixando um legado de coragem e serviço à comunidade”, diz a mensagem.

Mesmo aposentado, o cão continuará ativo, agora no projeto de cinoterapia no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde ajudará pacientes internados. Ele também receberá acompanhamento veterinário regular e uma dieta adaptada às suas novas necessidades, além de desfrutar do carinho de sua família.

Passando o bastão

O legado de Guapo continuará através de seu filho, Sheik, um labrador amarelo com certificação nacional para localizar pessoas vivas ou falecidas em ambientes rurais e em desastres. Segundo o coronel Eduardo Cavedon Zaniol, comandante regional do Corpo de Bombeiros, “Guapo tem uma expertise absurda e agora seu filho Sheik continuará o trabalho, substituindo-o nas atividades operacionais”.