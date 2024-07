“E daí? E eu com isso?”: mulher que pisou flores do Deserto Florido para selfie se torna viral

Uma situação insólita viralizou nas redes sociais, depois que pessoas capturaram em vídeo uma mulher imprudente pisando nas flores do Deserto Florido no Parque Nacional Deserto Florido, no norte do Chile. Apesar dos avisos dos presentes, a mulher persistiu em sua tentativa de obter uma fotografia, gerando uma onda de indignação e críticas por seu comportamento insensível.

ANÚNCIO

Nas imagens, pode-se ver a mulher tirando uma selfie sem se importar em não pisar nas flores. Naquele momento, as pessoas presentes tentam persuadir a turista a desistir de sua ação, alertando-a sobre o dano que estava causando.

“As flores não devem ser pisadas”, “Por favor, saia daí, não pise nas flores” e “Depois não haverá mais flores se forem pisadas” foram algumas das frases ouvidas no local. No entanto, a mulher, em um gesto de desprezo, respondeu: “E daí?”, antes de continuar com sua sessão de fotos.

Últimas Notícias ANÚNCIO