Vídeo: homem é preso na China após tentar entrar no país com mais de 100 cobras vivas na calça

Um homem foi preso na China após tentar entrar em Shenzhen, cidade ao sul do país, com mais de 100 cobras vivas escondidas nas calças.

ANÚNCIO

Segundo a alfândega chinesa, ele havia saído de Hong Kong e partiu para a cidade vizinha com os animais. De acordo com o g1, a China é um dos locais com maior índice de tráfico internacional de animais.

Assista ao vídeo:

“Durante a inspeção, os funcionários da aduana descobriram que os bolsos das calças que o passageiro estava usando continham seis sacolas de tecido lacradas com uma fita”, disse a nota da instituição responsável pela fiscalização.

“Assim que abertas, descobriu-se que as sacolas continham cobras vivas de todos os tipos e tamanhos”, continuou o comunicado.

De acordo com a aduana, foram apreendidos 104 animais, muitos deles não sendo nativos da região.

As leis de biossegurança da China proíbem a entrada de animais que não são de lá. Para entrar no país com animais que não são nativos, é preciso apresentar uma permissão específica.

ANÚNCIO

Vídeo: homem é preso na China após tentar entrar no país com mais de 100 cobras vivas na calça Imagem: reprodução redes sociais

Vídeo: homem coloca fogo em si mesmo tentar incendiar centro comercial no Canadá

Um homem acabou colocando fogo em sua própria perna ao tentar incendiar um centro comercial de Richmond, cidade da província de Colúmbia Britânica, no Canadá.

O caso ocorreu em 24 de abril, mas só foi divulgado pela Polícia Montada Real do Canadá em 3 de julho.

De acordo com as autoridades, dois homens de máscara quebraram a janela do centro comercial e atiraram o objeto em chamas. Contudo, é possível notar que, após uma pequena explosão, um dos criminosos sai correndo com a calça pegando fogo.

Ao tentar apagar as chamas, a máscara de um dos bandidos cai. Segundo a polícia, o suspeito é um homem branco, loiro e entre 40 e 50 anos de idade. Apesar do ocorrido, os criminosos conseguiram fugir.