Irmãs gêmeas roubadas ao nascer se reencontram graças ao TikTok

Elene Deisadze e Anna Panchulidze, duas jovens que se conheceram pelo TikTok, tiveram uma revelação surpreendente: elas eram irmãs gêmeas separadas ao nascer. Em 2022, Elene, uma jovem europeia de 19 anos, navegava pela rede social quando se deparou com uma garota incrivelmente parecida com ela. Curiosa, ela decidiu investigar mais e descobriu que ambas tinham sido adotadas na infância. Um teste de DNA confirmou a suspeita: Elene e Anna eram irmãs gêmeas, vítimas de um esquema de tráfico infantil.

O impacto da descoberta

Ao ver Anna pela primeira vez, Elene ficou chocada com a semelhança. Embora inicialmente encarassem a situação com humor, as duas começaram a conversar e a suspeita de serem parentes cresceu. Decidiram então realizar um teste de DNA, que confirmou que eram irmãs. Anna, que estuda inglês, descreveu a descoberta como um misto de surpresa e desilusão em relação ao seu passado. Elene, estudante de psicologia, também ficou emocionada com a revelação e expressou um forte desejo de encontrar os pais biológicos.

A mãe adotiva de Elene, Lia Korkotadze, a adotou após descobrir que não podia ter filhos. O processo de adoção foi complexo e envolveu meses de burocracia. Anna também expressou profunda gratidão aos pais adotivos, apesar do choque inicial ao descobrir que não eram seus pais biológicos. Ambas as jovens agora estão focadas em desvendar seu passado e encontrar seus pais biológicos.

A ajuda da comunidade

A jornalista georgiana Tamuna Museridze desempenhou um papel crucial na reunião das irmãs. Ela administra um grupo no Facebook dedicado a reunir bebês roubados de seus pais entre 1950 e 2006 na Geórgia. Durante esse período, um grupo organizado desviava bebês ao nascer, com a conivência de hospitais, orfanatos e empresários, informando às mães que seus filhos haviam falecido. Tamuna tem ajudado a reunir mais de 800 famílias separadas por esse esquema.

Fonte: Daily Mail