Você já sonhou em viver dentro da Disney? Este casal fez isso por 15 anos

Disney não só cativou o mundo com seus filmes e personagens inesquecíveis, mas também com as experiências mágicas que oferece em seus parques temáticos. Enquanto muitos sonham em visitar lugares como Disneyland e Disney World, poucos sabem que houve um casal que realmente viveu dentro do parque original da Disneyland por mais de 15 anos. Owen e Dolly Pope, um casal cuja história é tão fascinante quanto qualquer conto de fadas, residiram na Disneyland sem que os visitantes percebessem.

ANÚNCIO

A história dos Pope começou em 1951, quatro anos antes da inauguração da Disneyland. Walt Disney contratou Owen e Dolly para aconselhar sobre a inclusão de animais nos espetáculos do parque. Sua tarefa era recomendar animais e ensinar como cuidar, transportar e treiná-los. Com a inclusão de cavalos para as atrações do Velho Oeste, surgiu um desafio: os cavalos precisavam de cuidados constantes.

A apenas três dias da abertura do parque em 1955, Walt Disney propôs aos Pope uma solução única: viver no parque para cuidar dos animais. Assim, o casal mudou-se para uma casa de campo nos fundos de Frontierland, que parecia ser apenas um cenário. Por mais de 15 anos, Owen e Dolly viveram nesta casa, com centenas de turistas passando diariamente sem saber de sua presença.

Eles viveram o sonho de muitos (Agencias)

Durante a sua estadia na Disneyland, Walt Disney visitava regularmente os Pope. Estes encontros não se limitavam apenas aos animais, mas também aos planos futuros para o parque e à observação do que os visitantes estavam a desfrutar. Esta relação próxima com Walt e o seu envolvimento no parque tornaram a sua experiência ainda mais especial.

Cuidando dos animais (Agencias)

Em 1971, depois de 16 anos morando na Disneyland, os Pope se mudaram para a Flórida para ajudar na abertura do Walt Disney World Resort. Eles trabalharam lá por um tempo antes de se aposentarem. A casa em que viveram na Disneyland ainda faz parte do parque, embora tenha sido realocada para a expansão de Star Wars: Galaxy’s Edge. Hoje, uma placa comemorativa na porta da casa celebra o legado dos Pope.