Um brinde amargo: mulher envenena marido por ser ingrato

De acordo com os documentos judiciais revisados pelo NY Post, uma esteticista do Missouri, nos Estados Unidos, chamada Michelle Y. Peters, foi presa por supostamente colocar herbicida na bebida de seu marido como vingança por ele ter avaliado mal a festa de seu 50º aniversário.

Michelle, uma mulher de 47 anos de Lisboa, atualmente está detida sob as acusações de agressão em primeiro grau e conduta criminosa armada de acordo com os relatórios oficiais.

Mulher é presa por supostamente tentar envenenar o marido (Facebook/Laclede County Sheriffs Office)

Como parte do procedimento adequado, foi feito um interrogatório, onde a mulher manifestou o desejo de punir seu marido por não valorizar a celebração que ela se esforçou para organizar para ele.

O cônjuge de Peters, cuja identidade é reservada nos registros, notificou o Escritório do Xerife do Condado de Laclede no mesmo dia que sentia que seu parceiro estava lhe dando veneno, conforme consta na declaração juramentada de causa provável.

No dia 1º de maio, o homem notou que o refrigerante de dois litros que costumava beber regularmente “tinha um sabor estranho”, esta bebida estava guardada na geladeira da garagem do casal, relatou a polícia.

Embora inicialmente tenha tentado ignorar o sabor diferente ao tomar seu refrigerante regularmente. Algumas semanas depois, começou a sentir desconforto e dor na garganta, acompanhados de náuseas, diarreia e vômitos, de acordo com seu marido.

Mulher é presa por supostamente tentar envenenar o marido (Facebook/michelle.peters.129142)

Numa tentativa de frustrar a alegada tentativa de envenenamento por parte de sua esposa, o homem decidiu modificar seus hábitos de consumo, colocando garrafas novas de refrigerante não manipuladas na geladeira. Ele esperava que essa mudança dissuadisse Michelle de continuar misturando herbicida em suas bebidas. De acordo com seu relato, a garrafa original de Roundup estava prestes a acabar e a nova já estava pronta para ser usada.

Ao mencionar seu desconforto, o marido de Peters recebeu uma resposta inesperada de sua esposa. Ela sugeriu que seus sintomas poderiam ser devido ao covid-19 e recomendou que ele mantivesse distância de seus netos, conforme consta nos registros judiciais.

Soda (PIXABAY)

As dúvidas sobre as intenções de sua esposa atormentavam o Sr. Peters. Ele não sabia se ela estava sendo infiel ou se planejava eliminá-lo para receber sua apólice de seguro de vida de meio milhão de dólares. Além disso, ele ficou intrigado com a drástica redução das transferências de dinheiro de uma conta comercial para sua conta pessoal, o que alimentava suas suspeitas.

Decidido a descobrir a verdade, o Sr. Peters instalou uma câmera na garagem para vigiar de perto os movimentos de sua esposa, especialmente na área onde os produtos químicos eram armazenados. No domingo à tarde, enquanto assistia às imagens ao vivo, testemunhou um fato que o alarmou: sua esposa manipulava o refrigerante perto de uma garrafa de inseticida. Naquele momento, o Sr. Peters acreditava que a garrafa atual do refrigerante estava vazia.

Em março, Peters compartilhou novamente um gráfico que incentivava os casais a refletir sobre ações que poderiam tomar para “alcançar a unidade em todos os seus relacionamentos”, conforme relatado pelo NY Post.