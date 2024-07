Mulheres brigam durante Marcha do Orgulho LGBT+

No último sábado, 29 de junho, milhares de pessoas saíram de suas casas para se juntar à XLVI Marcha do Orgulho LGBTTIQAP+ 2024 que ocorreu nas ruas da Cidade do México. Este movimento, que comemorou o Dia Internacional do Orgulho LGBT, também ocorreu em diversas partes do mundo, como no Washington Square Park de Nova York, nos Estados Unidos, onde infelizmente várias mulheres começaram a brigar.

De acordo com várias fontes de notícias, as mulheres começaram a discutir verbalmente, mas as agressões acabaram em pancadaria. Apesar de haver um grande número de presentes, ninguém tentou separar as descontentes e apenas permitiram que elas se machucassem repetidamente. Apesar do grande número de pessoas presentes, no vídeo não é possível ver qualquer policial ou agente de segurança que tenha prestado assistência às feridas. Além disso, uma mulher também subiu até o topo de um poste de iluminação pública, ação que poderia ter custado a vida dela ou de alguém que estivesse no local.

Luta entre mulheres durante a comemoração do Dia Internacional do Orgulho LGBT

É importante lembrar que o Dia Internacional do Orgulho LGBT nasceu em uma marcha que comemorou os confrontos entre a polícia e manifestantes em frente a um bar gay em Nova York, o Stonewall Inn.

A fonte citada anteriormente afirmou que a polícia tentou fechar o parque, mas as "multidões não estão cumprindo as ordens". Até o momento, o vídeo dos eventos tem mais de um milhão de visualizações em várias redes sociais.

“Menos mal promovem a igualdade e a não violência de gênero”, “Essas pessoas apresentam uma violência terrível, será pelas drogas que usam?”, “Na Rússia isso não teria acontecido...” ou “Pedem respeito, mas nem entre eles se respeitam” são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.