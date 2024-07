VÍDEO: Que sejam eternas! A avó emociona as redes sociais ao acompanhar seu neto na academia

No TikTok, um vídeo viralizou mostrando uma mulher idosa com uma criança, aparentemente seu neto. Os dois estão em uma academia, ainda não se sabe com certeza onde e quando o vídeo foi gravado.

As imagens mostram o jovem pegando uma das máquinas de exercício, ele começa a treinar com plena confiança para fortalecer os músculos de seus braços. Sua avó está ao seu lado, mostrando seu apoio incondicional, observando-o atentamente e dando-lhe algumas palmadas no ombro para motivá-lo.

Muitas pessoas idosas não hesitam em fazer todo o possível para oferecer segurança e carinho aos seus queridos netos, para que eles sempre se lembrem deles de forma agradável pela eternidade.

"O melhor momento que essa criança terá", lê-se na breve descrição do vídeo que conseguiu centenas de interações e cerca de um milhão de visualizações.

COMENTÁRIOS

“Esse menino está vivendo os momentos mais bonitos de sua vida”, “ela acompanhou a todos nós que começamos sozinhos”, “tomara que nossas avós fossem eternas”, “justo nas minhas questões com minha mãe”, “muito bem a motivação”, “nunca se envergonhe de sua mãe ou avós, eles sempre estarão apoiando você”, “as avós sempre estão lá quando queremos algo”, “esse menino já venceu na vida”, “e quando estamos mais velhos não valorizamos”, “as avós são incríveis, nunca deveriam partir para o outro plano”, foram algumas das principais reações dos internautas no TikTok.