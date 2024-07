Vídeo: tubarão ataca 4 pessoas em praia dos EUA

Ao menos quatro pessoas foram atacadas por um único tubarão em uma praia na costa sul dos Texas, nos Estados Unidos, durante o feriado de 4 de julho.

De acordo com o Departamento de Polícia de South Padre Island, uma mulher ficou gravemente ferida na perna e precisou ser atendida na praia, sendo encaminhada a um hospital em seguida.

“Encontros desta natureza com tubarões não são uma ocorrência comum no Texas. Quando ocorrem mordidas de tubarões, geralmente são porque os tubarões estão em busca de comida”, alertaram as autoridades, em comunicado à mídia local.

Outros dois banhistas também foram mordidos pelo mesmo animal. Eles também foram levados a um hospital local.

Uma quarta vítima também atacada teve ferimentos leves e não precisou de atendimento.

No vídeo é possível observar um tubarão nadando na costa logo após o ataque. Tudo indica que os ataques partirão do mesmo animal.

“Nossos corações e orações estão com os feridos e suas famílias e esperamos uma recuperação rápida”, lamentou o prefeito da cidade, Patrick McNulty.

Assista ao vídeo:

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES

Passageiro é esfaqueado no braço por vendedora ambulante após chutar seus produtos

Um passageiro foi atacado por uma vendedora ambulante com golpes de faca no braço, na última quinta-feira (4), em Fortaleza (CE). Após o ocorrido, a autora do atentado foi presa. As informações são do portal g1.

Segundo a fonte, a mulher atacou o passageiro depois de vê-lo chutar os produtos vendidos por ela dentro do ônibus na Avenida Desembargador Moreira, no em Aldeota. Após lesioná-lo com a arma branca, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.

Detida pelas autoridades, foram encontrados antecedentes por tráfico de drogas em seus registros. O caso foi registrado no 2º Distrito de Polícia Civil.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o motorista teria agido assim que notou a movimentação, acionando a Polícia Militar e o Samu. O sindicato também lamentou o episódio e se dispôs a colaborar com as autoridades competentes para a investigação do ocorrido.

Por outro lado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) afirmou ter solicitado os registros das câmeras de segurança do transporte, a fim de encaminhá-los aos órgãos de segurança.