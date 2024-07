Homem abusou sexualmente de sua própria filha de 10 anos por lhe dar educação sexual

Nas últimas horas, ficou-se a saber a decisão de um juiz que condenou um homem a 18 anos e 3 meses de prisão por ser considerado culpado de vários abusos sexuais contra sua própria filha, uma menina de apenas 10 anos de idade. Os abusos eram cometidos sob o pretexto de estar dando a ela educação sexual.

De acordo com o Ministério Público, os fatos ocorreram entre outubro de 2019 e dezembro de 2022 na residência localizada no bairro Villa Natalia de Mocoa (Putumayo) no Equador.

Homem abusou de sua própria filha sob o pretexto de ensinar educação sexual

“De acordo com a investigação, a menor foi vítima de agressões sexuais desde os 10 anos de idade. O órgão acusador evidenciou que os abusos eram cometidos no quarto da jovem, enquanto ela descansava”, disse o Ministério Público.

Além disso, a entidade acusadora indicou que, durante as investigações policiais, foi determinado que o sujeito teria se escudado na necessidade de fornecer educação sexual à menor e assim a submetia a diferentes abusos.

O Ministério Público conseguiu mostrar ao juiz de conhecimento que o sujeito se aproveitava de sua filha e abusava dela quando a menina ficava sob seus cuidados.

“O investigado foi considerado culpado pelo crime de acesso carnal abusivo com menor de 14 anos agravado. A sentença judicial ficou em vigor”, indicou a entidade acusadora.