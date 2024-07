Condutor leva cachorrinho para o trabalho e ele adormece ao seu lado

Os cachorrinhos são considerados, por muitas pessoas, como um dos animais mais nobres e fofos; talvez por isso, os internautas não param de compartilhar imagens e vídeos de como esses peludos mostram o amor incondicional que sentem por seus donos. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um motorista deixou seu animal de estimação dormir em suas pernas enquanto ele dirigia.

ANÚNCIO

Embora seja comum testemunhar um grande número de eventos no transporte público, um usuário descobriu algo muito raro: o motorista permitiu que seu cachorrinho o acompanhasse para fazer as viagens e poder comprar as croquetes. Com apenas 22 segundos de duração, os usuários não pararam de agradecer ao homem por não abandonar o cachorro e permitir que ele descansasse.

Reações nas redes

Apesar de toda a boa vibração, alguns internautas mostraram raiva. “Não acho engraçado, é mais uma IRRESPONSABILIDADE, ou cuida do cachorro, ou presta atenção no trabalho, principalmente porque são pessoas que estão no ônibus, tudo tem seu lugar”; enquanto outros não hesitaram em desejar um ótimo dia ao motorista. “Lindo, apesar de já estar confuso de cotovelo a cotovelo”.