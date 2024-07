Vídeos impactantes: um caminhão-tanque explode em uma estrada do Pará

Um impressionante acidente registrado em uma estrada do estado do Pará causou comoção em todo o mundo. Através das redes sociais, o momento em que um caminhão-tanque em chamas à beira da estrada protagoniza uma tremenda explosão foi amplamente divulgado. De acordo com o veículo de comunicação local G1, o incidente ocorreu entre os municípios de Paragominas e Ulianópolis, localizados no sudeste do estado do Pará.

ANÚNCIO

Nas imagens, pode-se ver que várias pessoas estavam perto do caminhão quando este explodiu. De acordo com as primeiras versões do incidente que foram divulgadas, três pessoas ficaram feridas. Aparentemente, eram jornalistas que estavam cobrindo o acidente que havia ocorrido na região.

O meio de comunicação SBT Paragominas, ao qual os jornalistas pertenciam, emitiu um comunicado à imprensa no qual detalhou o que aconteceu. "A equipe, composta pelo repórter Alan Nelis, o repórter audiovisual Wellington Moura e o técnico Marcio Lopes, estava perto do local de isolamento, cerca de 300 a 400 metros do caminhão", afirmaram.

Da mesma forma, foi informado que os comunicadores foram atendidos e transferidos para um centro de saúde imediatamente. Além disso, foi indicado que suas vidas não estão em risco devido à explosão.