Vídeo: cachorro liga fogão e coloca fogo em residência nos Estados Unidos

Um vídeo curioso mostra que um cachorro foi o culpado por colocar foco em sua própria residência em Colorados Springs, no Estados Unidos.

O incidente ocorreu na madrugada de 26 de junho. Imagens de segurança mostram que o cão ativou de forma acidental o fogão da casa, localizada na Rushmore Drive, fazendo com que os itens da cozinha pegassem fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Assista as imagens que mostram o momento em que o cachorro liga o fogão de forma acidental:

De acordo com informações da Agência Reuters, o dono da casa conseguiu apagar as chamas antes da chegada das autoridades. Ele acabou internado por precaução devido à inalação da fumaça, porém ninguém se feriu. O pet também conseguiu fugir.

A família conseguiu acordar após um alerta de alta temperatura no Apple HomePod, evitando assim uma tragédia maior.

Homem morre queimado por sua ex-parceira na Colômbia, depois de encontrá-lo bebendo com seus amigos

José Javier Parra Vega, de 43 años, faleceu nesta quarta-feira após um mês de luta pela vida na unidade integral de pacientes queimados do Hospital Federico Lleras Acosta, em Ibagué, Tolima, na Colômbia. Parra Vega havia sido vítima de um brutal ataque perpetrado por sua ex-parceira, que o queimou com um líquido inflamável.

O trágico incidente ocorreu em 2 de junho no bairro Caballero y Góngora, em El Espinal. Segundo informações das autoridades, Parra Vega estava bebendo cerveja com amigos em um estabelecimento comercial quando foi surpreendido por sua ex-parceira. A mulher jogou um líquido inflamável nele e depois o incendiou, causando queimaduras de terceiro grau em 60% de seu corpo.

Após o ataque, Parra Vega foi transferido com urgência para o Hospital San Rafael em El Espinal e, devido à gravidade de seus ferimentos, encaminhado para o hospital de Ibagué. Durante sua estadia na Unidade de Terapia Intensiva, Parra Vega recebeu cuidados especializados que incluíram ventilação mecânica e tratamento cirúrgico para suas queimaduras. Diego Padilla, subgerente científico do Hospital Federico Lleras Acosta, explicou que as queimaduras de segundo e terceiro grau do paciente apresentaram complicações múltiplas que não puderam ser controladas, apesar dos esforços da equipe médica.

Padilla indicou que profissionais em cirurgia plástica realizaram vários procedimentos para tratar as queimaduras de Parra Vega. No entanto, as complicações decorrentes das feridas foram insuperáveis, e Parra Vega faleceu um mês após o ataque.

Após o ataque, o ex-parceiro de Parra Vega fugiu em direção desconhecida. As autoridades do departamento de Tolima iniciaram uma busca exaustiva para localizá-lo e levá-lo à justiça.

O falecimento de José Javier Parra Vega destaca a gravidade da violência doméstica e a necessidade de ações firmes para prevenir e punir esses atos. A comunidade e as autoridades locais expressaram sua solidariedade com a família da vítima e seu compromisso em