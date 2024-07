Um homem levou um choque elétrico em geladeira

Um trágico acidente aconteceu em Medellín na Colômbia, quando um trabalhador de uma empresa de refrigerantes estava consertando uma geladeira em um restaurante de comida árabe. Enquanto realizava o reparo, o homem sofreu uma descarga elétrica e faleceu em seguida.

ANÚNCIO

O caso foi reportado pelo jornal local El Colombiano, que deu detalhes sobre a emergência. De acordo com esse meio, a geladeira que estava sendo consertada vinha apresentando problemas para resfriar as bebidas, então a empresa de refrigerantes enviou um técnico para verificar o que estava acontecendo. No entanto, a reparação teve um desfecho fatal. Os acontecimentos foram registrados na tarde da última quarta-feira, 3 de julho.

Após o forte choque elétrico que o homem sofreu, de acordo com o El Colombiano, seu corpo ficou caído a alguns metros da geladeira que ele estava tentando consertar.

Talvez o dado mais perturbador deste acidente é que, embora o homem tenha sido eletrocutado, a descarga que ele sofreu não fez nenhum barulho que alertasse os funcionários do restaurante que estavam trabalhando naquela hora. Por essa razão, eles não perceberam imediatamente o incidente. No entanto, um dos trabalhadores notou que o técnico estava no chão, inconsciente. Foi então que perceberam que ele tinha sofrido um acidente.