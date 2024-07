Príncipe George seguirá regra tradicional da monarquia aos 12 anos

Apesar de terem sido estabelecidas há décadas ou até mesmo séculos, as normas da monarquia britânica ainda moldam significativamente a vida dos membros mais jovens da família real. Um exemplo disso é o príncipe George, de 10 anos, filho primogênito do príncipe William e Kate Middleton, que em breve terá que seguir uma regra importante.

Viagens separadas para herdeiros do trono

De acordo com os protocolos reais, quando o príncipe George completar 12 anos, em julho de 2025, ele não poderá mais viajar no mesmo avião que seu pai. A regra estipula que herdeiros diretos do trono não devem estar na mesma aeronave que seus sucessores. Esta medida visa garantir a continuidade da linha sucessória em caso de um acidente aéreo, aumentando a probabilidade de sobrevivência de um dos herdeiros.

Atualmente, tanto o príncipe William quanto o príncipe George estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na linha de sucessão ao trono britânico. Embora o Palácio de Buckingham ainda não tenha confirmado oficialmente a implementação desta regra para George, a expectativa é de que a medida entre em vigor em 2025, seguindo o precedente estabelecido por William, que começou a viajar separadamente aos 12 anos.

Precedentes históricos

Esta prática não é nova. William, filho do então príncipe Charles (atual rei do Reino Unido), passou a seguir a mesma regra ao completar 12 anos em 1994. Conforme relatado pela escritora real Graham Laurie em um episódio do podcast “A Right Royal Podcast”, até atingir essa idade, William, seus pais, e seu irmão Harry costumavam voar juntos. Após os 12 anos, William teve que utilizar aviões diferentes de seu pai.

A regra reflete a preocupação contínua da monarquia com a preservação da linha de sucessão, mesmo diante de imprevistos. Isso também implica uma preparação antecipada para os futuros desafios e responsabilidades que George enfrentará como membro da realeza.

Fonte: Metrópoles